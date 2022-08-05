https://ria.ru/20220805/sunak-1807669167.html

Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак

Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак - РИА Новости, 05.08.2022

Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак

Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:57

2022-08-05T23:57

2022-08-05T23:59

в мире

великобритания

руанда

ла-манш

европейский суд по правам человека (еспч)

риши сунак

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают, заявил экс-глава минфина Великобритании, участвующий в борьбе за пост премьер-министра страны"Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ, во время четвертых выборных выступлений в Истборне.Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы реализовать согласованную с Руандой миграционную политику для обеспечения контроля за британскими границами.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.Высылка мигрантов в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако первый рейс с мигрантами был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.

https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html

https://ria.ru/20220725/britaniya-1804807119.html

великобритания

руанда

ла-манш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, руанда, ла-манш, европейский суд по правам человека (еспч), риши сунак