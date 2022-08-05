23:57 05.08.2022 (обновлено: 23:59 05.08.2022)
Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак
Кандидат в премьеры Британии Сунак: Лондон может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ
© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают, заявил экс-глава минфина Великобритании, участвующий в борьбе за пост премьер-министра страны
"Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ, во время четвертых выборных выступлений в Истборне.
Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.
Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы реализовать согласованную с Руандой миграционную политику для обеспечения контроля за британскими границами.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
Высылка мигрантов в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако первый рейс с мигрантами был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.