Рейтинг@Mail.ru
Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220805/sunak-1807669167.html
Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак
Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак - РИА Новости, 05.08.2022
Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак
Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:57
2022-08-05T23:59
в мире
великобритания
руанда
ла-манш
европейский суд по правам человека (еспч)
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802265516_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_60338c6e1eec21f0643da17292c861c9.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают, заявил экс-глава минфина Великобритании, участвующий в борьбе за пост премьер-министра страны"Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ, во время четвертых выборных выступлений в Истборне.Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы реализовать согласованную с Руандой миграционную политику для обеспечения контроля за британскими границами.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.Высылка мигрантов в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако первый рейс с мигрантами был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html
https://ria.ru/20220725/britaniya-1804807119.html
великобритания
руанда
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802265516_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_d1d59762dbcdd23b342ea931e736645f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, руанда, ла-манш, европейский суд по правам человека (еспч), риши сунак
23:57 05.08.2022 (обновлено: 23:59 05.08.2022)
 
Британия может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, заявил Сунак

Кандидат в премьеры Британии Сунак: Лондон может рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают, заявил экс-глава минфина Великобритании, участвующий в борьбе за пост премьер-министра страны
"Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ, во время четвертых выборных выступлений в Истборне.
Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.
Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы реализовать согласованную с Руандой миграционную политику для обеспечения контроля за британскими границами.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
22:58
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежища, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, которые считают, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
Высылка мигрантов в Руанду должна была состояться вечером 14 июня. Однако первый рейс с мигрантами был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.
За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них - выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:38
Министр культуры Британии осудила Риши Сунака за дорогую одежду
 
В миреВеликобританияРуандаЛа-МаншЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Риши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала