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Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области - РИА Новости, 05.08.2022
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Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области
Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области - РИА Новости, 05.08.2022
Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области
Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурузой покинули порты в Одесской области и направились в Стамбул, сообщили Министерство национальной обороны Турции и... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T08:10
2022-08-05T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурузой покинули порты в Одесской области и направились в Стамбул, сообщили Министерство национальной обороны Турции и телеканал TRT Haber.Как отмечали в ООН, Совместный координационный центр разрешил этим судам выйти в море в пятницу.Так, Polarnet доставит 12 000 тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen с 13 041 тонной кукурузы направится из этого же порта в британский Teesport, Navistar перевезет из Одессы 33 000 тонны кукурузы в Рингаскидди (Ирландия).Все суда сначала досмотрят делегации Координационного центра в Стамбуле.Вывоз украинского зерна морем стал возможен после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы в понедельник утром.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html
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в мире, украина
08:10 05.08.2022 (обновлено: 11:46 05.08.2022)
 
Три сухогруза с кукурузой вышли из портов в Одесской области

Минобороны Турции: сухогрузы Polarnet и Rojen с кукурузой покинули черноморский порт

© AP Photo / The Presidential Office of UkraineТурецкий сухогруз "Поларнет" загружен украинским зерном в Одесской области
Турецкий сухогруз Поларнет загружен украинским зерном в Одесской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / The Presidential Office of Ukraine
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СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Сухогрузы Polarnet, Rojen и Navistar с кукурузой покинули порты в Одесской области и направились в Стамбул, сообщили Министерство национальной обороны Турции и телеканал TRT Haber.
Как отмечали в ООН, Совместный координационный центр разрешил этим судам выйти в море в пятницу.
Так, Polarnet доставит 12 000 тонн кукурузы из Черноморска в турецкий Карасу, Rojen с 13 041 тонной кукурузы направится из этого же порта в британский Teesport, Navistar перевезет из Одессы 33 000 тонны кукурузы в Рингаскидди (Ирландия).
Все суда сначала досмотрят делегации Координационного центра в Стамбуле.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Песков назвал продуктовую сделку примером того, как можно договариваться
Вывоз украинского зерна морем стал возможен после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы в понедельник утром.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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