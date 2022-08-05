https://ria.ru/20220805/suda-1807376725.html

СКЦ разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины

СКЦ разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины - РИА Новости, 05.08.2022

СКЦ разрешил трем судам с кукурузой выйти из портов Украины

Совместный координационный центр разрешил выход в море двух судов из Черноморска и одного из Одессы с 58 041 тонной кукурузы на борту, сообщает ООН. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T00:54

2022-08-05T00:54

2022-08-05T01:40

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ООН, 5 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в море двух судов из Черноморска и одного из Одессы с 58 041 тонной кукурузы на борту, сообщает ООН.Суда смогут отправиться в путь 5 августа.Речь идет о судне Polarnet (стоит на якоре в порту Черноморск) с грузом в 12 000 тонн кукурузы, направляющемся в турецкий Карасу, Navistar (стоит на якоре в Одессе) с грузом в 33 000 тонн кукурузы - пункт назначения Рингаскидди (Ирландия), а также о Rojen (стоит на якоре в порту Черноморск) с 13 041 тонной кукурузы – он направится в британский Тиспорт.СКЦ также санкционировала движение судна Fulmar S, направляющегося в Черноморск. Ему еще предстоит пройти досмотр. сухогруз в настоящее время стоит на якоре к северо-западу от Стамбула.Начало экспорта украинской сельхозпродукции по морю стало возможным после подписания 22 июля пакета соглашений представителями России, Украины, Турции и ООН.Первый документ содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй — устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220804/zerno-1807218159.html

https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html

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в мире, черноморск, одесса, украина, оон