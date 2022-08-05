06:09 05.08.2022 (обновлено: 11:38 05.08.2022)
Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы
Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за попытку захвата власти и убийство заложницы
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
"Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе — против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы", — сказали в пресс-службе ведомства.
Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.
Как установило следствие, Байдраков насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия.
В прокуратуре ДНР отметили, что по результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь.