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Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы - РИА Новости, 05.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы
Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы - РИА Новости, 05.08.2022
Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T06:09
2022-08-05T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.Как установило следствие, Байдраков насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия.В прокуратуре ДНР отметили, что по результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
06:09 05.08.2022 (обновлено: 11:38 05.08.2022)
 
Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы

Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за попытку захвата власти и убийство заложницы

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

"Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе — против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы", — сказали в пресс-службе ведомства.

Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.
Как установило следствие, Байдраков насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия.
В прокуратуре ДНР отметили, что по результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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