https://ria.ru/20220805/sud-1807386912.html

Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы

Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы - РИА Новости, 05.08.2022

Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за убийство заложницы

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T06:09

2022-08-05T06:09

2022-08-05T11:38

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего — морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.Как установило следствие, Байдраков насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия.В прокуратуре ДНР отметили, что по результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь.

https://ria.ru/20220730/sk-1806109923.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины