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Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре

Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 05.08.2022

Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре

Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:02

2022-08-05T02:02

2022-08-05T02:02

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку здания.Неизвестный спровоцировал панику среди покупателей, несколько раз выстрелив в "молле Америки", который расположен в городе Миннеаполисе."Мы взяли под контроль "молл Америки" и можем подтвердить, что выстрелы были произведены. Это был изолированный инцидент", - сообщила в Twitter местная полиция."Мы не обнаружили пострадавших", - добавили сотрудники правоохранительных органов.Подозреваемый, по их данным, пешком покинул место происшествия. В его поисках полицейские опрашивают свидетелей.

https://ria.ru/20220805/smert-1807375948.html

миннеаполис

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в мире, миннеаполис, сша