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Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 05.08.2022
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Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 05.08.2022
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре
Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:02
2022-08-05T02:02
в мире
миннеаполис
сша
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку здания.Неизвестный спровоцировал панику среди покупателей, несколько раз выстрелив в "молле Америки", который расположен в городе Миннеаполисе."Мы взяли под контроль "молл Америки" и можем подтвердить, что выстрелы были произведены. Это был изолированный инцидент", - сообщила в Twitter местная полиция."Мы не обнаружили пострадавших", - добавили сотрудники правоохранительных органов.Подозреваемый, по их данным, пешком покинул место происшествия. В его поисках полицейские опрашивают свидетелей.
https://ria.ru/20220805/smert-1807375948.html
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в мире, миннеаполис, сша
02:02 05.08.2022
 
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре

Полиция сообщила об отсутствии пострадавших при стрельбе в торговом центре Миннеаполиса

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкМашины полиции США
Машины полиции США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Машины полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку здания.
Неизвестный спровоцировал панику среди покупателей, несколько раз выстрелив в "молле Америки", который расположен в городе Миннеаполисе.
"Мы взяли под контроль "молл Америки" и можем подтвердить, что выстрелы были произведены. Это был изолированный инцидент", - сообщила в Twitter местная полиция.
"Мы не обнаружили пострадавших", - добавили сотрудники правоохранительных органов.
Подозреваемый, по их данным, пешком покинул место происшествия. В его поисках полицейские опрашивают свидетелей.
Машина полиции в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
00:32
Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска
 
В миреМиннеаполисСША
 
 
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