https://ria.ru/20220805/strelba-1807379785.html
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре - РИА Новости, 05.08.2022
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре
Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:02
2022-08-05T02:02
2022-08-05T02:02
в мире
миннеаполис
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446534_0:689:2416:2048_1920x0_80_0_0_4534d2c8e2ae0544d7c579a20ee2e4e9.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку здания.Неизвестный спровоцировал панику среди покупателей, несколько раз выстрелив в "молле Америки", который расположен в городе Миннеаполисе."Мы взяли под контроль "молл Америки" и можем подтвердить, что выстрелы были произведены. Это был изолированный инцидент", - сообщила в Twitter местная полиция."Мы не обнаружили пострадавших", - добавили сотрудники правоохранительных органов.Подозреваемый, по их данным, пешком покинул место происшествия. В его поисках полицейские опрашивают свидетелей.
https://ria.ru/20220805/smert-1807375948.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446534_5:561:1988:2048_1920x0_80_0_0_82a3fcad39ab8ab3dd8729f4bd8ad3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша
Полиция США сообщила об отсутствии жертв при стрельбе в торговом центре
Полиция сообщила об отсутствии пострадавших при стрельбе в торговом центре Миннеаполиса
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что не обнаружили пострадавших при стрельбе в крупнейшем торговом центре США, разыскивают подозреваемого и снимают блокировку здания.
Неизвестный спровоцировал панику среди покупателей, несколько раз выстрелив в "молле Америки", который расположен в городе Миннеаполисе
.
"Мы взяли под контроль "молл Америки" и можем подтвердить, что выстрелы были произведены. Это был изолированный инцидент", - сообщила в Twitter местная полиция.
"Мы не обнаружили пострадавших", - добавили сотрудники правоохранительных органов.
Подозреваемый, по их данным, пешком покинул место происшествия. В его поисках полицейские опрашивают свидетелей.