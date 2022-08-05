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В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США - РИА Новости, 05.08.2022
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В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США
В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США - РИА Новости, 05.08.2022
В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США
Десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall в пятницу прибыл в Эстонию, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:40
2022-08-05T16:40
в мире
эстония
сша
балтийское море
военно-морские силы сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг - РИА Новости. Десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall в пятницу прибыл в Эстонию, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны."Десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall в пятницу прибыл с визитом в Эстонию. На борту судна около 2 тысяч моряков и морских пехотинцев. Gunston Hall совместно с ВМС Финляндии проведет учения в северной части Балтийского моря и регионе Ханко с 8 по 19 августа", - говорится в сообщении.Целью учений является "развитие оперативной совместимости и совместимости финских и американских ВМС и Корпуса морской пехоты", добавили в пресс-службе"Я рад приветствовать союзников из Соединенных Штатов, чье растущее участие в учениях в Балтийском море и посещение портов ясно показывает, что они здесь не только на словах, но и на деле", - приводит пресс-служба слова командующего ВМС Эстонии Юри Саска.USS Gunston Hall и другой десантный корабль USS Kearsarge два месяца назад уже заходили в Эстонию для участия в крупных военных учениях Siil (Еж). Морские пехотинцы из США тогда отрабатывали десантирование на побережье острова Сааремаа.
https://ria.ru/20220719/esminets-1803525422.html
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в мире, эстония, сша, балтийское море, военно-морские силы сша
16:40 05.08.2022
 
В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США

В Эстонию прибыл десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall

© Фото : Public DomainДесантный корабль Gunston Hall
Десантный корабль Gunston Hall - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Public Domain
Десантный корабль Gunston Hall. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг - РИА Новости. Десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall в пятницу прибыл в Эстонию, сообщила пресс-служба эстонских Сил обороны.
"Десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall в пятницу прибыл с визитом в Эстонию. На борту судна около 2 тысяч моряков и морских пехотинцев. Gunston Hall совместно с ВМС Финляндии проведет учения в северной части Балтийского моря и регионе Ханко с 8 по 19 августа", - говорится в сообщении.
Целью учений является "развитие оперативной совместимости и совместимости финских и американских ВМС и Корпуса морской пехоты", добавили в пресс-службе
"Я рад приветствовать союзников из Соединенных Штатов, чье растущее участие в учениях в Балтийском море и посещение портов ясно показывает, что они здесь не только на словах, но и на деле", - приводит пресс-служба слова командующего ВМС Эстонии Юри Саска.
USS Gunston Hall и другой десантный корабль USS Kearsarge два месяца назад уже заходили в Эстонию для участия в крупных военных учениях Siil (Еж). Морские пехотинцы из США тогда отрабатывали десантирование на побережье острова Сааремаа.
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