https://ria.ru/20220805/ssha-1807403271.html
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале - РИА Новости, 05.08.2022
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале
Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:46
2022-08-05T09:46
2022-08-05T09:46
в мире
нью-мексико
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792526624_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_131f808f9a9936a5ff07d85d31d1168e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные правоохранители.Парад проходил в Гэллапе в рамках фестиваля, посвященного коренному населению, которое составляет порядка половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник, несколько человек пострадали."Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов... в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей", - пишут местные правоохранители на своей странице в Twitter.В свою очередь, местный телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что в машине, помимо водителя, было два пассажира, их также задержали. Кроме того, городские чиновники сообщили каналу, что в толпе были слышны выстрелы, но правоохранители не нашли оружие в машине.Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.
https://ria.ru/20220608/naezd-1793931237.html
https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html
нью-мексико
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792526624_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_ad8fb352fb4540ba5e3b745183c6a252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-мексико, сша
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале, есть пострадавшие, включая двух полицейских
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости.
Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают
местные правоохранители.
Парад проходил в Гэллапе в рамках фестиваля, посвященного коренному населению, которое составляет порядка половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник, несколько человек пострадали.
"Полиция штата Нью-Мексико
расследует происшествие с участием ряда пешеходов... в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей", - пишут местные правоохранители на своей странице в Twitter.
В свою очередь, местный телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что в машине, помимо водителя, было два пассажира, их также задержали. Кроме того, городские чиновники сообщили каналу, что в толпе были слышны выстрелы, но правоохранители не нашли оружие в машине.
Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.