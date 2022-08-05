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В США внедорожник въехал в толпу на фестивале - РИА Новости, 05.08.2022
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В США внедорожник въехал в толпу на фестивале
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале - РИА Новости, 05.08.2022
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале
Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T09:46
2022-08-05T09:46
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные правоохранители.Парад проходил в Гэллапе в рамках фестиваля, посвященного коренному населению, которое составляет порядка половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник, несколько человек пострадали."Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов... в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей", - пишут местные правоохранители на своей странице в Twitter.В свою очередь, местный телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что в машине, помимо водителя, было два пассажира, их также задержали. Кроме того, городские чиновники сообщили каналу, что в толпе были слышны выстрелы, но правоохранители не нашли оружие в машине.Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.
https://ria.ru/20220608/naezd-1793931237.html
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в мире, нью-мексико, сша
09:46 05.08.2022
 
В США внедорожник въехал в толпу на фестивале

В США внедорожник въехал в толпу на фестивале, есть пострадавшие, включая двух полицейских

© Getty Images/J Pat CarterПолицейский автомобиль в США
Полицейский автомобиль в США
© Getty Images/J Pat Carter
Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные правоохранители.
Парад проходил в Гэллапе в рамках фестиваля, посвященного коренному населению, которое составляет порядка половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник, несколько человек пострадали.
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8 июня, 12:00
В Берлине автомобиль въехал в толпу
"Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов... в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей", - пишут местные правоохранители на своей странице в Twitter.
В свою очередь, местный телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что в машине, помимо водителя, было два пассажира, их также задержали. Кроме того, городские чиновники сообщили каналу, что в толпе были слышны выстрелы, но правоохранители не нашли оружие в машине.
Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.
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