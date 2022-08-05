https://ria.ru/20220805/ssha-1807403271.html

В США внедорожник въехал в толпу на фестивале

В США внедорожник въехал в толпу на фестивале - РИА Новости, 05.08.2022

В США внедорожник въехал в толпу на фестивале

Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T09:46

2022-08-05T09:46

2022-08-05T09:46

в мире

нью-мексико

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792526624_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_131f808f9a9936a5ff07d85d31d1168e.jpg

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные правоохранители.Парад проходил в Гэллапе в рамках фестиваля, посвященного коренному населению, которое составляет порядка половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник, несколько человек пострадали."Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов... в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей", - пишут местные правоохранители на своей странице в Twitter.В свою очередь, местный телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что в машине, помимо водителя, было два пассажира, их также задержали. Кроме того, городские чиновники сообщили каналу, что в толпе были слышны выстрелы, но правоохранители не нашли оружие в машине.Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.

https://ria.ru/20220608/naezd-1793931237.html

https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html

нью-мексико

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-мексико, сша