https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1807505765.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.08.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:47
2022-08-05T14:47
2022-08-05T17:09
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
спецоперация
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Соледара, Артемовска, Авдеевки, Марьинки и Песков. За минувшие сутки они взяли под контроль поселок Гладосово. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты Украины. Были ликвидированы четыре пункта управления, 182 района скопления живой силы и техники, четыре артиллерийских взвода на огневых позициях, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили пять беспилотников, три реактивных снаряда и три баллистические ракеты.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 789 реактивных систем залпового огня, 4254 танка и другие бронемашины, 3267 орудий полевой артиллерии и 4716 единиц автомобильной техники.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 5 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Соледара, Артемовска, Авдеевки, Марьинки и Песков. За минувшие сутки они взяли под контроль поселок Гладосово. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты Украины. Были ликвидированы четыре пункта управления, 182 района скопления живой силы и техники, четыре артиллерийских взвода на огневых позициях, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили пять беспилотников, три реактивных снаряда и три баллистические ракеты.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 789 реактивных систем залпового огня, 4254 танка и другие бронемашины, 3267 орудий полевой артиллерии и 4716 единиц автомобильной техники.