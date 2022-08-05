Рейтинг@Mail.ru
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика" - РИА Новости, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220805/spacey-1807430534.html
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика" - РИА Новости, 05.08.2022
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"
Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:10
культура
новости культуры
кевин спейси
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150815/20/1508152092_0:0:3307:1860_1920x0_80_0_0_c1873ff67f052149eadc3a0049818a68.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety.Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного, вынесенное в октябре 2020 года. Актер должен выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. А также полтора миллиона долларов за судебные расходы. В "Карточном домике" Спейси воплотил образ Фрэнсиса Андервуда. Это один из ключевых персонажей шоу. Из-за скандалов, связанных с его неподобающим поведением (его обвинили в домогательствах) компания отстранила его от съемок, переписала сценарий и урезала количество серий в шестом сезоне с 13 до восьми. Премьера сериала "Карточный домик" состоялась в феврале 2013 года. Финальный сезон шоу вышел в ноябре 2018.
https://ria.ru/20220804/batgirl-1807181335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150815/20/1508152092_554:0:3034:1860_1920x0_80_0_0_cc4a4d843f3f40ffefc7f04880c6ba06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кевин спейси, знаменитости, звезды
12:10 05.08.2022
 
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"

Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством "Карточного домика"

© Фото : Netflix Кевин Спейси в сериале "Карточный домик"
Кевин Спейси в сериале Карточный домик - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety.
Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного, вынесенное в октябре 2020 года. Актер должен выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. А также полтора миллиона долларов за судебные расходы.
В "Карточном домике" Спейси воплотил образ Фрэнсиса Андервуда. Это один из ключевых персонажей шоу. Из-за скандалов, связанных с его неподобающим поведением (его обвинили в домогательствах) компания отстранила его от съемок, переписала сценарий и урезала количество серий в шестом сезоне с 13 до восьми.
Премьера сериала "Карточный домик" состоялась в феврале 2013 года. Финальный сезон шоу вышел в ноябре 2018.
Бэтгерл
Вчера, 14:36Культура
Инсайдеры раскрыли причину отмены релиза "Бэтгерл"
 
КультураНовости культурыКевин СпейсиЗнаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала