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Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"

Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика" - РИА Новости, 05.08.2022

Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"

Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

2022-08-05T12:10

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety.Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного, вынесенное в октябре 2020 года. Актер должен выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. А также полтора миллиона долларов за судебные расходы. В "Карточном домике" Спейси воплотил образ Фрэнсиса Андервуда. Это один из ключевых персонажей шоу. Из-за скандалов, связанных с его неподобающим поведением (его обвинили в домогательствах) компания отстранила его от съемок, переписала сценарий и урезала количество серий в шестом сезоне с 13 до восьми. Премьера сериала "Карточный домик" состоялась в феврале 2013 года. Финальный сезон шоу вышел в ноябре 2018.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кевин спейси, знаменитости, звезды