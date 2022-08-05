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Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика" - РИА Новости, 05.08.2022
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"
Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:10
2022-08-05T12:10
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety.Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного, вынесенное в октябре 2020 года. Актер должен выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. А также полтора миллиона долларов за судебные расходы. В "Карточном домике" Спейси воплотил образ Фрэнсиса Андервуда. Это один из ключевых персонажей шоу. Из-за скандалов, связанных с его неподобающим поведением (его обвинили в домогательствах) компания отстранила его от съемок, переписала сценарий и урезала количество серий в шестом сезоне с 13 до восьми. Премьера сериала "Карточный домик" состоялась в феврале 2013 года. Финальный сезон шоу вышел в ноябре 2018.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кевин спейси, знаменитости, звезды
Кевин Спейси проиграл суд создателям "Карточного домика"
Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством "Карточного домика"
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Кевин Спейси проиграл суд компании MRC, занимающейся производством сериала "Карточный домик", сообщает Variety.
Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение арбитражного, вынесенное в октябре 2020 года. Актер должен выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. А также полтора миллиона долларов за судебные расходы.
В "Карточном домике" Спейси воплотил образ Фрэнсиса Андервуда. Это один из ключевых персонажей шоу. Из-за скандалов, связанных с его неподобающим поведением (его обвинили в домогательствах) компания отстранила его от съемок, переписала сценарий и урезала количество серий в шестом сезоне с 13 до восьми.
Премьера сериала "Карточный домик" состоялась в феврале 2013 года. Финальный сезон шоу вышел в ноябре 2018.