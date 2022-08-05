https://ria.ru/20220805/sobaka-1807551908.html
В Приангарье пожарные вытащили из горящего дома собаку и реанимировали ее
В Приангарье пожарные вытащили из горящего дома собаку и реанимировали ее - РИА Новости, 05.08.2022
В Приангарье пожарные вытащили из горящего дома собаку и реанимировали ее
Пожарные в Иркутске спасли из горящей квартиры собаку: ее вытащили из огня без признаков жизни, провели реанимацию и отвезли в клинику, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:08
2022-08-05T16:08
2022-08-05T16:08
ангарск
общество
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ИРКУТСК, 5 авг – РИА Новости. Пожарные в Иркутске спасли из горящей квартиры собаку: ее вытащили из огня без признаков жизни, провели реанимацию и отвезли в клинику, сообщает ГУМЧС региона.В пятницу в пожарно-спасательную службу города Ангарска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме. На момент прибытия подразделений из окон горевшей квартиры шел густой дым. На лестничной площадке пожарные обнаружили двух женщин с четырьмя детьми, которые из-за сильного задымления не могли выйти из дома. Одна из женщин, безуспешно пытаясь спасти из огня собаку, получила сильные ожоги. Она была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи."В квартире звеном газодымозащитной службы была обнаружена собака. Без признаков жизни животное вынесли на свежий воздух, успешно провели реанимацию и отвезли в ветеринарную клинику", - говорится в сообщении.В настоящее время животное находится в клинике под кислородом.
https://ria.ru/20220804/merin-1807233351.html
ангарск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангарск, общество
В Приангарье пожарные вытащили из горящего дома собаку и реанимировали ее
В Приангарье пожарные вытащили из горящего дома собаку, реанимировали и отвезли в клинику