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Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска

Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска - РИА Новости, 05.08.2022

Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска

Полиция расследует гибель четырех человек на улице Вязов в городке Лорел в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал KSCJ. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T00:32

2022-08-05T00:32

2022-08-05T01:22

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция расследует гибель четырех человек на улице Вязов в городке Лорел в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал KSCJ.Сигнал о взрыве на улице Вязов (Elm Street) поступил в дорожно-патрульную службу штата в ночь на четверг. В доме на месте происшествия нашли тело погибшего.Через некоторое время полицейские узнали о пожаре в другом доме на этой же улице. В нем обнаружили еще трех погибших.Полиция имеет основания полагать, что все четверо погибших стали жертвами преступления. Ведется расследование.В Лореле проживают менее одной тысячи человек, город расположен примерно в 160 километрах к северо-западу от Омахи.

https://ria.ru/20220115/horror-1767844320.html

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в мире, небраска, сша