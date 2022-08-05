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Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска
Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска - РИА Новости, 05.08.2022
Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска
Полиция расследует гибель четырех человек на улице Вязов в городке Лорел в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал KSCJ. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T00:32
2022-08-05T00:32
2022-08-05T01:22
в мире
небраска
сша
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция расследует гибель четырех человек на улице Вязов в городке Лорел в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал KSCJ.Сигнал о взрыве на улице Вязов (Elm Street) поступил в дорожно-патрульную службу штата в ночь на четверг. В доме на месте происшествия нашли тело погибшего.Через некоторое время полицейские узнали о пожаре в другом доме на этой же улице. В нем обнаружили еще трех погибших.Полиция имеет основания полагать, что все четверо погибших стали жертвами преступления. Ведется расследование.В Лореле проживают менее одной тысячи человек, город расположен примерно в 160 километрах к северо-западу от Омахи.
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в мире, небраска, сша
00:32 05.08.2022 (обновлено: 01:22 05.08.2022)
Полиция расследует смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска
Полиция Небраски расследует смерть четырех человек на улице Вязов в городе Лорел
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Полиция расследует гибель четырех человек на улице Вязов в городке Лорел в американском штате Небраска, сообщает
местный телеканал KSCJ.
Сигнал о взрыве на улице Вязов (Elm Street) поступил в дорожно-патрульную службу штата в ночь на четверг. В доме на месте происшествия нашли тело погибшего.
Через некоторое время полицейские узнали о пожаре в другом доме на этой же улице. В нем обнаружили еще трех погибших.
Полиция имеет основания полагать, что все четверо погибших стали жертвами преступления. Ведется расследование.
В Лореле проживают менее одной тысячи человек, город расположен примерно в 160 километрах к северо-западу от Омахи.