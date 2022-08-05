https://ria.ru/20220805/sk-1807413129.html

СК сформировал следственное управление в Донецке

СК сформировал следственное управление в Донецке - РИА Новости, 05.08.2022

СК сформировал следственное управление в Донецке

Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке, сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания Александра Бастрыкина в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:28

2022-08-05T10:28

2022-08-05T10:55

следственный комитет россии (ск рф)

общество

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке, сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания Александра Бастрыкина в Северодонецке."В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России", - сказали в ведомстве. В СК РФ уточнили, что в состав управления входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины."На настоящий момент в компетентные органы ДНР и ЛНР направлены материалы 44 уголовных дел, расследование по которым завершено", - добавили в ведомстве. Кроме этого, российские следователи во взаимодействии с ФСБ и ФСИН выявили за прошедшую неделю восемь украинских националистов, которые причастны к преступлениям против мирного населения, отмечается в релизе."Наряду с ранее направленными уголовными делами к передаче в прокуратуры ДНР и ЛНР подготовлено еще четыре уголовных дела в отношении лиц из числа командующего состава ВСУ. Это командиры 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Курач, 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Микац и Брижинский, а также 30-й отдельной механизированной бригады Гараз", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

донецк (днр)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), общество, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, украина