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В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки
В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки - РИА Новости, 05.08.2022
В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы", сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T04:27
2022-08-05T04:27
2022-08-05T05:05
происшествия
улан-удэ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы", сообщает региональный главк СК.В среду вечером два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, после чего один из них потушил пламя, вылив жидкость из бутылки. Произошедшее запечатлели камеры наблюдения. Затем один из них вышел из кадра, а второй убежал. Следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.В доме подозреваемого прошел обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220804/zaderzhanie-1807122050.html
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происшествия, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
04:27 05.08.2022 (обновлено: 05:05 05.08.2022)
В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки
СК: в Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки