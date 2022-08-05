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В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки - РИА Новости, 05.08.2022
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В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки
В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки - РИА Новости, 05.08.2022
В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы", сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T04:27
2022-08-05T05:05
происшествия
улан-удэ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы", сообщает региональный главк СК.В среду вечером два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, после чего один из них потушил пламя, вылив жидкость из бутылки. Произошедшее запечатлели камеры наблюдения. Затем один из них вышел из кадра, а второй убежал. Следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.В доме подозреваемого прошел обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220804/zaderzhanie-1807122050.html
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происшествия, улан-удэ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
04:27 05.08.2022 (обновлено: 05:05 05.08.2022)
 
В Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки

СК: в Улан-Удэ задержали молодого человека, залившего Вечный огонь из бутылки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы", сообщает региональный главк СК.
В среду вечером два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, после чего один из них потушил пламя, вылив жидкость из бутылки. Произошедшее запечатлели камеры наблюдения. Затем один из них вышел из кадра, а второй убежал. Следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

"По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска полиции задержан 19-летний юноша. В ближайшее время следователь приступит к его допросу", - говорится в сообщении СК.

В доме подозреваемого прошел обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
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