https://ria.ru/20220805/sireny-1807654365.html

Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля - РИА Новости, 05.08.2022

Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в течение нескольких минут в центре и на юге Израиля, сообщила армия еврейского государства. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:16

2022-08-05T21:16

2022-08-05T22:30

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в течение нескольких минут в центре и на юге Израиля, сообщила армия еврейского государства.Ранее сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в течение нескольких минут на юге Израиля, сообщила пресс-служба армии."Сирены воздушной тревоги сработали в течение нескольких минут в центральных и южных районах Израиля", - говорится в сообщении военных.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20220805/izrail-1807645637.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа