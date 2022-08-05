https://ria.ru/20220805/sireny-1807654365.html
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля - РИА Новости, 05.08.2022
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги прозвучали в течение нескольких минут в центре и на юге Израиля, сообщила армия еврейского государства. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:16
2022-08-05T21:16
2022-08-05T22:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в течение нескольких минут в центре и на юге Израиля, сообщила армия еврейского государства.Ранее сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в течение нескольких минут на юге Израиля, сообщила пресс-служба армии."Сирены воздушной тревоги сработали в течение нескольких минут в центральных и южных районах Израиля", - говорится в сообщении военных.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
https://ria.ru/20220805/izrail-1807645637.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47b3567fc6c056b84ac0ebc24e180fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
21:16 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Армия Израиля: в центре и на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги