https://ria.ru/20220805/shevchuk-1807407446.html
Суд Уфы отказался передавать дело против Шевчука в Петербург
Суд Уфы отказался передавать дело против Шевчука в Петербург - РИА Новости, 05.08.2022
Суд Уфы отказался передавать дело против Шевчука в Петербург
Советский районный суд Уфы отказал лидеру рок-группы ДДТ Юрию Шевчуку об изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС РФ для... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:11
2022-08-05T10:11
2022-08-05T10:11
происшествия
юрий шевчук
россия
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Советский районный суд Уфы отказал лидеру рок-группы ДДТ Юрию Шевчуку об изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС РФ для рассмотрения в Петербург, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Юрия Юлиановича Шевчука о передаче дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга", - сказала судья в зале заседания Советского районного суда Уфы.Она добавила, что музыкант может участвовать в заседаниях суда в онлайн-формате - по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга.Суд отложили на 16 августа.Ранее адвокат музыканта Александр Передрук сообщал РИА Новости, что Шевчук направил ходатайство в Советский районный суд Уфы об изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС РФ для рассмотрения в Петербург.Изначально материал поступил как раз в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.
https://ria.ru/20220727/shevchuk-1805249052.html
https://ria.ru/20220527/kipelov-1791178205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юрий шевчук, россия
Суд Уфы отказался передавать дело против Шевчука в Петербург
Суд Уфы отказался передавать дело против лидера группы ДДТ Шевчука в Петербург
УФА, 5 авг - РИА Новости. Советский районный суд Уфы отказал лидеру рок-группы ДДТ Юрию Шевчуку об изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС РФ для рассмотрения в Петербург, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Юрия Юлиановича Шевчука о передаче дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга", - сказала судья в зале заседания Советского районного суда Уфы.
Она добавила, что музыкант может участвовать в заседаниях суда в онлайн-формате - по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга.
Суд отложили на 16 августа.
Ранее адвокат музыканта Александр Передрук сообщал РИА Новости, что Шевчук направил ходатайство в Советский районный суд Уфы об изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС РФ для рассмотрения в Петербург.
Изначально материал поступил как раз в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ
.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука
во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.