https://ria.ru/20220805/sertifikaty-1807646583.html

Гладков вручил белгородским районам сертификаты на коммунальную технику

Гладков вручил белгородским районам сертификаты на коммунальную технику - РИА Новости, 05.08.2022

Гладков вручил белгородским районам сертификаты на коммунальную технику

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал главам 17 муниципальных образований региона сертификаты на 63 единицы коммунальной техники — тракторы и РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T20:26

2022-08-05T20:26

2022-08-05T20:27

белгородская область

общество

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 5 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал главам 17 муниципальных образований региона сертификаты на 63 единицы коммунальной техники — тракторы и дробилки, сообщила пресс-служба правительства области.Всего с начала этого года губернатор Гладков передал на баланс главам районов и округов 193 единицы коммунальной техники. Города и районы Белгородской области ранее несколькими траншами получили новые тракторы, экскаваторы, мусоровозы и универсальные коммунальные машины.В пятницу Гладков вручил ключи еще от 63 единиц новой коммунальной техники. До конца года еще 31 единица поступит в распоряжение муниципальных образований. "Рад, что нам удается выполнять обязательства по обновлению парка коммунальной техники в муниципалитетах нашего региона. Приятно, что большинство из вас бережно относится к технике, но пока еще не могу сказать так обо всех", - подчеркнул губернатор, передавая сертификаты на технику.По его словам, пока еще не все муниципалитеты полностью соблюдают высокие требования по качеству уборки и по системности благоустройства, но лидеры, безусловно, есть. "Уровень требований к вам, уважаемые главы, будет только расти. Я хочу, чтобы жители региона видели, что Белгородская область может и должна быть в идеальном состоянии: от центральных улиц городов и до переулков в самых отдаленных селах. Мы должны, мы можем это сделать вместе с вами", - отметил Гладков.Глава региона неоднократно говорил, что старую технику никто не продает и не списывает, и подчеркнул, что сам лично будет удаленно контролировать работу техники и эффективность ее использования в каждом из муниципалитетов.

https://ria.ru/20220725/molodezh-1804838939.html

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общество, вячеслав гладков, россия