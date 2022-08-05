https://ria.ru/20220805/semena-1807396713.html

"Ъ": Минсельхоз допустил запрет ввоза семян из ЕС и США

"Ъ": Минсельхоз допустил запрет ввоза семян из ЕС и США - РИА Новости, 05.08.2022

"Ъ": Минсельхоз допустил запрет ввоза семян из ЕС и США

Минсельхоз призвал региональные органы агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран,... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T08:58

2022-08-05T08:58

2022-08-05T10:32

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минсельхоз призвал региональные органы агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету импорта семенного материала из недружественных стран, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече с замглавы министерства Оксаной Лут во вторник.Как передают собеседники газеты, на совещании чиновница заявила, что семена — "базовая позиция" в АПК при возможном введении Россией ответных санкций, добавив, что Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки. Так, с шестого июля ограничен ввоз семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe. В Россельхознадзоре объяснили изданию, что были выявлены болезни семян, а французская сторона не обеспечила фитосанитарную безопасность продукции.Издание в связи с этим указывает, что до 97 процентов семян сахарной свеклы завозится из-за рубежа, подсолнечника — до 77 процентов, кукурузы — до 50 процентов, картофеля — до 30 процентов, и заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.Источник "Ъ" в одном из агрохолдингов считает, что для полного замещения импортных семян свеклы, кукурузы и подсолнечника потребуется до трех лет. Сейчас же отказ от них грозит снижением урожайности и качества посевов, уверен директор "Совэкона" Андрей Сизов.Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова сомневается, что санкции будут в реальности введены — это грозит продовольственной безопасности страны. По ее мнению, такие высказывания — попытка стимулировать аграриев приобретать семена внутри страны. Но это, убеждена эксперт, должно происходить за счет рыночных, а не административных мер.В министерстве на запрос издания сообщили лишь, что на совещании обсуждался вопрос увеличения использования аграриями российских семян подсолнечника, для чего планируется разработать план закупок, аналогичный тому, что сейчас действует при приобретении минеральных удобрений.

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), санкции в отношении россии