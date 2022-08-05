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Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/sapery-1807659588.html
Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2022
Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе
Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 207 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:03
2022-08-05T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 207 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 805,62 гектара территории, 714 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 207 152 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220805/ukraina-1807600745.html
россия
луганская народная республика
донбасс
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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донбасс
22:03 05.08.2022
 
Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Российские саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра ВС России
Саперы Международного противоминного центра ВС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 207 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено: 6 805,62 гектара территории, 714 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 207 152 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.
Власти Киева бросили на произвол судьбы волонтеров, задержанных в ЛНР с фальшивыми документами - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 17:39Специальная военная операция на Украине
Киев отказался забирать своих волонтеров, задержанных в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФДонбасс
 
 
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