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Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе - РИА Новости, 05.08.2022

Саперы обезвредили более 207 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 207 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:03

2022-08-05T22:03

2022-08-05T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 207 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 805,62 гектара территории, 714 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 112,57 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 207 152 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220805/ukraina-1807600745.html

россия

луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донбасс