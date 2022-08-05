https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807628061.html
Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России
Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России - РИА Новости, 05.08.2022
Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России
Бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:01
2022-08-05T19:01
2022-08-05T19:10
в мире
россия
бразилия
брикс
луис инасиу лула да силва
санкции в отношении россии
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602379054_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_6f45a81027d7f8fe3e53411f118246bb.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, заявил, что тот не поддержит санкции в отношении России, если снова станет президентом. В мае Лула да Силва в интервью журналу Time заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество.Аморим в интервью агентству Блумберг отметил, что подвергать изоляции такую большую экономику как российскую опасно. Из-за этого, утверждает он, Лула да Силва не поддержит подобную дипломатическую позицию, если вновь станет главой государства. По мнению советника бывшего президента, санкции - это политическая ошибка, которая увеличивает риск ядерной войны.Аморим также указывает на то, что санкции способствуют укреплению связей между Россией и Китаей. "Я ничего не имею против Китая - мы все часть БРИКС, - но я не могу понять заинтересованность США в укреплении российско-китайских отношений", - приводит агентство слова бывшего министра.Как считает советник экс-президента, Лула да Силва в случае переизбрания может занять ведущую роль в "глобальных мирных переговорах".Лула да Силва в начале мая официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Бразилии, выборы которого пройдут в октябре.Он также критиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений.
https://ria.ru/20220708/neft-1801100753.html
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
россия
бразилия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602379054_0:87:2614:2048_1920x0_80_0_0_5066fe1282ddcf9c1c4ceaa5a9f7a712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бразилия, брикс, луис инасиу лула да силва, санкции в отношении россии, сша, джо байден, украина
19:01 05.08.2022 (обновлено: 19:10 05.08.2022)
Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России
Кандидат в президенты Бразилии Лула пообещал не вводить санкции против России