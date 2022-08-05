https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807628061.html

Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России

Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России - РИА Новости, 05.08.2022

Кандидат в президенты Бразилии пообещал не вводить санкции против России

Бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:01

2022-08-05T19:01

2022-08-05T19:10

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россия

бразилия

брикс

луис инасиу лула да силва

санкции в отношении россии

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джо байден

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший глава МИД и минобороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, заявил, что тот не поддержит санкции в отношении России, если снова станет президентом. В мае Лула да Силва в интервью журналу Time заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество.Аморим в интервью агентству Блумберг отметил, что подвергать изоляции такую большую экономику как российскую опасно. Из-за этого, утверждает он, Лула да Силва не поддержит подобную дипломатическую позицию, если вновь станет главой государства. По мнению советника бывшего президента, санкции - это политическая ошибка, которая увеличивает риск ядерной войны.Аморим также указывает на то, что санкции способствуют укреплению связей между Россией и Китаей. "Я ничего не имею против Китая - мы все часть БРИКС, - но я не могу понять заинтересованность США в укреплении российско-китайских отношений", - приводит агентство слова бывшего министра.Как считает советник экс-президента, Лула да Силва в случае переизбрания может занять ведущую роль в "глобальных мирных переговорах".Лула да Силва в начале мая официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Бразилии, выборы которого пройдут в октябре.Он также критиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений.

https://ria.ru/20220708/neft-1801100753.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бразилия, брикс, луис инасиу лула да силва, санкции в отношении россии, сша, джо байден, украина