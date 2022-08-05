https://ria.ru/20220805/sanktsii-1807434095.html

Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников

Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников - РИА Новости, 05.08.2022

Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников

Китай введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань, говорится в... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T11:25

2022-08-05T11:25

2022-08-05T12:00

в мире

китай

мид кнр

визит пелоси на тайвань

тайвань

сша

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 5 авг — РИА Новости. Китай введет санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после провокационного визита на Тайвань, говорится в заявлении МИД КНР.Отмечается, что Пелоси нанесла "тяжелый удар" по принципу "одного Китая", поставив под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.В МИД подчеркнули, что решение ввести санкции против американской чиновницы и ее семьи принято "на основании соответствующего законодательства КНР".Провокационный визитПелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Как отметил глава МИД КНР Ван И, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.В Белом доме подтвердили приверженность политике "одного Китая", но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.В ответ на решение Тайбэя принять американскую чиновницу Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил поставки природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы. МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита еще впереди, а ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй. Кроме того, Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения в Тайваньском проливе с боевыми стрельбами.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, мид кнр, визит пелоси на тайвань, тайвань, сша, нэнси пелоси