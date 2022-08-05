https://ria.ru/20220805/samolet-1807665953.html
В Швейцарии нашли обломки самолета, пропавшего полвека назад
В Швейцарии нашли обломки самолета, пропавшего полвека назад - РИА Новости, 05.08.2022
В Швейцарии нашли обломки самолета, пропавшего полвека назад
Обломки самолета Piper Cherokee, разбившегося на леднике Алеч в 1968 году, обнаружены в результате таяния льда, говорится в опубликованном в пятницу заявлении... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:20
2022-08-05T23:20
2022-08-05T23:20
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Обломки самолета Piper Cherokee, разбившегося на леднике Алеч в 1968 году, обнаружены в результате таяния льда, говорится в опубликованном в пятницу заявлении полиции кантона Вале на сайте ведомства."Швейцарская служба безопасности по расследованию (SESE) была проинформирована военно-воздушными силами об обнаружении обломков самолета на леднике Алеч... В ходе расследования было установлено, что обломки принадлежат самолету Piper Cherokee с регистрационным номером HB-OYL, который потерпел крушение на этом месте 30 июня 1968 года. Восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки", - сказано в документе.Полиция объясняет, что из-за таяния ледников, особенно летом, возможно, что другие обломки могут освободиться изо льда. Ведомство призывает не трогать эти предметы в случае обнаружения.По данным метеорологической службы, Швейцария переживает третью волну жары за лето.
https://ria.ru/20220706/bombardirovschik-1800564200.html
швейцария
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
В Швейцарии нашли обломки самолета, пропавшего полвека назад
В Швейцарии нашли обломки самолета Piper Cherokee, пропавшего на леднике Алеч в 1968 году