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Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо
Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо - РИА Новости, 05.08.2022
Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о пребывании в коме главы администрации области Владимира Сальдо,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:28
2022-08-05T16:28
2022-08-05T16:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
здоровье - общество
в мире
украина
владимир сальдо
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о пребывании в коме главы администрации области Владимира Сальдо, объяснив болезнь перенапряжением.Он добавил, что администрация работает в штатном режиме.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , здоровье - общество, в мире, украина, владимир сальдо, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
16:28 05.08.2022 (обновлено: 16:52 05.08.2022)
Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо
Замглавы Херсонской ВГА назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами