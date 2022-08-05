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Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо
Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо - РИА Новости, 05.08.2022
Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о пребывании в коме главы администрации области Владимира Сальдо,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T16:28
2022-08-05T16:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
здоровье - общество
в мире
украина
владимир сальдо
кирилл стремоусов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о пребывании в коме главы администрации области Владимира Сальдо, объяснив болезнь перенапряжением.Он добавил, что администрация работает в штатном режиме.
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херсонская область , здоровье - общество, в мире, украина, владимир сальдо, кирилл стремоусов, ситуация в днр и лнр
16:28 05.08.2022 (обновлено: 16:52 05.08.2022)
 
Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо

Замглавы Херсонской ВГА назвал сообщения о коме Владимира Сальдо слухами

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Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал слухами сообщения о пребывании в коме главы администрации области Владимира Сальдо, объяснив болезнь перенапряжением.
"Слухи о коме Владимира Сальдо - это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо - это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных", - написал Стремоусов в Telegram.
Он добавил, что администрация работает в штатном режиме.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 22:54Специальная военная операция на Украине
Глава Херсонской области Сальдо сообщил о госпитализации
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЗдоровье - ОбществоВ миреУкраинаВладимир СальдоКирилл СтремоусовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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