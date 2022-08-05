Херсонские власти опровергли сообщения о коме Сальдо

"Слухи о коме Владимира Сальдо - это прямое участие в войне на стороне врага. Болезнь Владимира Сальдо - это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, без выходных", - написал Стремоусов в Telegram.