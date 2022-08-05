https://ria.ru/20220805/rubl-1807375576.html

Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем

Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем - РИА Новости, 05.08.2022

Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем

В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T01:16

2022-08-05T01:16

2022-08-05T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

курс рубля

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам, рассказала агентству “Прайм” аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.Однако ожидать, что рубль просядет осенью в значительной степени, не стоит. Против такого сценария - по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса РФ и сохранение валютных ограничений. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным лишь после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро - выше 70,5 рублей, но этого пока не происходит.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, рубль, курс рубля