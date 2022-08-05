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Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем - РИА Новости, 05.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220805/rubl-1807375576.html
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем - РИА Новости, 05.08.2022
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем
В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:16
2022-08-05T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам, рассказала агентству “Прайм” аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.Однако ожидать, что рубль просядет осенью в значительной степени, не стоит. Против такого сценария - по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса РФ и сохранение валютных ограничений. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным лишь после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро - выше 70,5 рублей, но этого пока не происходит.
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экономика, россия, рубль, курс рубля
01:16 05.08.2022
 
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем

Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефть

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам, рассказала агентству “Прайм” аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.
“Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года”, - полагает она.
Однако ожидать, что рубль просядет осенью в значительной степени, не стоит. Против такого сценария - по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса РФ и сохранение валютных ограничений. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным лишь после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро - выше 70,5 рублей, но этого пока не происходит.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияРубльКурс рубля
 
 
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