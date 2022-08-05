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Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем - РИА Новости, 05.08.2022
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем
В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T01:16
2022-08-05T01:16
2022-08-05T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам, рассказала агентству “Прайм” аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.Однако ожидать, что рубль просядет осенью в значительной степени, не стоит. Против такого сценария - по-прежнему высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса РФ и сохранение валютных ограничений. Среднесрочное ослабление рубля может стать заметным лишь после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро - выше 70,5 рублей, но этого пока не происходит.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рубль, курс рубля
Аналитик рассказала, какие тучи сгущаются над рублем
Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефть