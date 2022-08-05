https://ria.ru/20220805/rossiya-1807466985.html

Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США

Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США - РИА Новости, 05.08.2022

Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США

Несмотря на единодушное стремление стран "Большой семерки" изолировать Россию, почти половина участников "Большой двадцатки" отказываются преследовать такую... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:47

2022-08-05T12:47

2022-08-05T12:47

в мире

энтони блинкен

сша

юго-восточная азия

африка

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несмотря на единодушное стремление стран "Большой семерки" изолировать Россию, почти половина участников "Большой двадцатки" отказываются преследовать такую цель, пишет Bloomberg.Как уточняет СМИ, высокопоставленные чиновники из богатейших стран G20 пытались убедить остальные государства в необходимости таких мер, однако те не захотели следовать этому нарративу. В частности, с такой "неудобной реальностью" столкнулся госсекретарь США Энтони Блинкен во время продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке. Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть, подчеркивается в публикации.По мнению автора материала, есть сразу несколько причин такой сдержанности стран G20. Среди них — исторические связи с Москвой, опасения стран за свою экономику и недоверие к бывшим колониальным державам.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://radiosputnik.ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805864374.html

сша

юго-восточная азия

африка

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, энтони блинкен, сша, юго-восточная азия, африка, большая двадцатка, россия