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Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США - РИА Новости, 05.08.2022
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Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США
Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США - РИА Новости, 05.08.2022
Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США
Несмотря на единодушное стремление стран "Большой семерки" изолировать Россию, почти половина участников "Большой двадцатки" отказываются преследовать такую... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:47
2022-08-05T12:47
в мире
энтони блинкен
сша
юго-восточная азия
африка
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несмотря на единодушное стремление стран "Большой семерки" изолировать Россию, почти половина участников "Большой двадцатки" отказываются преследовать такую цель, пишет Bloomberg.Как уточняет СМИ, высокопоставленные чиновники из богатейших стран G20 пытались убедить остальные государства в необходимости таких мер, однако те не захотели следовать этому нарративу. В частности, с такой "неудобной реальностью" столкнулся госсекретарь США Энтони Блинкен во время продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке. Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть, подчеркивается в публикации.По мнению автора материала, есть сразу несколько причин такой сдержанности стран G20. Среди них — исторические связи с Москвой, опасения стран за свою экономику и недоверие к бывшим колониальным державам.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://radiosputnik.ria.ru/20220729/izolyatsiya-1805864374.html
сша
юго-восточная азия
африка
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в мире, энтони блинкен, сша, юго-восточная азия, африка, большая двадцатка, россия
12:47 05.08.2022
 
Bloomberg: половина стран G20 отказались изолировать Россию в угоду США

Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию

© AP Photo / Dita AlangkaraПереговоры глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Переговоры глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Переговоры глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Несмотря на единодушное стремление стран "Большой семерки" изолировать Россию, почти половина участников "Большой двадцатки" отказываются преследовать такую цель, пишет Bloomberg.
Как уточняет СМИ, высокопоставленные чиновники из богатейших стран G20 пытались убедить остальные государства в необходимости таких мер, однако те не захотели следовать этому нарративу. В частности, с такой "неудобной реальностью" столкнулся госсекретарь США Энтони Блинкен во время продолжительного турне по Юго-Восточной Азии и Африке. Нынешнее положение дел серьезно затрудняет реализацию глобальных инициатив вроде ограничения цен на российскую нефть, подчеркивается в публикации.
По мнению автора материала, есть сразу несколько причин такой сдержанности стран G20. Среди них — исторические связи с Москвой, опасения стран за свою экономику и недоверие к бывшим колониальным державам.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Михаэль Кречмер
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В миреЭнтони БлинкенСШАЮго-Восточная АзияАфрикаБольшая двадцаткаРоссия
 
 
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