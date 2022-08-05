https://ria.ru/20220805/rosmolodezh-1807503837.html

Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты

Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты - РИА Новости, 05.08.2022

Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты

Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:19

2022-08-05T14:19

2022-08-05T14:19

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Это всегда творчество - первое место, хоть убей... Экология и волонтерство", - сказала Разуваева в ходе открытия второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты".

https://ria.ru/20220727/yugra-1805345296.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество