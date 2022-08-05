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Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты - РИА Новости, 05.08.2022
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Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты - РИА Новости, 05.08.2022
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты
Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:19
2022-08-05T14:19
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Это всегда творчество - первое место, хоть убей... Экология и волонтерство", - сказала Разуваева в ходе открытия второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты".
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Дарья Буймова
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
14:19 05.08.2022
 
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты

Главными темами заявок на гранты Росмолодежи стали творчество, экология и волонтерство

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Это всегда творчество - первое место, хоть убей... Экология и волонтерство", - сказала Разуваева в ходе открытия второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты".
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 15:04Ханты-Мансийский Автономный Округ
Участники форума "Утро" получат гранты на проекты по развитию Югры
 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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