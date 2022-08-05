https://ria.ru/20220805/rosmolodezh-1807503837.html
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты - РИА Новости, 05.08.2022
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты
Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:19
2022-08-05T14:19
2022-08-05T14:19
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736041207_0:272:3112:2023_1920x0_80_0_0_d8c9773505a4461d452e2c25d4533507.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Творчество, экология и волонтерство - самые распространенные темы проектов, которые подают заявки на гранты в Росмолодежь, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева."Это всегда творчество - первое место, хоть убей... Экология и волонтерство", - сказала Разуваева в ходе открытия второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты".
https://ria.ru/20220727/yugra-1805345296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736041207_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_1602cb38a71be5a15325f0f473a086a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Глава Росмолодежи рассказала о самых популярных темах заявок на гранты
Главными темами заявок на гранты Росмолодежи стали творчество, экология и волонтерство