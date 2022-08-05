https://ria.ru/20220805/rosgvardiya-1807551214.html

Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 05.08.2022

Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:56

2022-08-05T15:56

2022-08-05T16:01

в мире

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях подразделениями Росгвардии в связи с причастностью к деятельности националистическим организациям, СБУ и ВСУ задержано 70 человек, обнаружены девять тайников", - говорится в релизе.Добавляется, что из незаконного оборота изъято, в частности, девять гранатометов, в том числе один американского производства, 12,7-мм пулемет "Корд", 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК "Игла" и два самодельных взрывных устройства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806601227.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)