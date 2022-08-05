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Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/rosgvardiya-1807551214.html
Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 05.08.2022
Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:56
2022-08-05T16:01
в мире
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях подразделениями Росгвардии в связи с причастностью к деятельности националистическим организациям, СБУ и ВСУ задержано 70 человек, обнаружены девять тайников", - говорится в релизе.Добавляется, что из незаконного оборота изъято, в частности, девять гранатометов, в том числе один американского производства, 12,7-мм пулемет "Корд", 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК "Игла" и два самодельных взрывных устройства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/rosgvardiya-1806601227.html
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в мире, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:56 05.08.2022 (обновлено: 16:01 05.08.2022)
 
Росгвардия задержала 70 человек в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия задержала 70 пособников украинских военных в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росгвардия в Херсонской и Запорожской областях за неделю задержала 70 человек, причастных к деятельности украинских силовиков и военных, сообщает пресс-служба ведомства.
"За неделю в Херсонской и Запорожской областях подразделениями Росгвардии в связи с причастностью к деятельности националистическим организациям, СБУ и ВСУ задержано 70 человек, обнаружены девять тайников", - говорится в релизе.
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Добавляется, что из незаконного оборота изъято, в частности, девять гранатометов, в том числе один американского производства, 12,7-мм пулемет "Корд", 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК "Игла" и два самодельных взрывных устройства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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