19:48 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
Минобороны Израиля призывает до 25 тысяч резервистов
Минобороны Израиля призывает до 25 тысяч резервистов из-за эскалации в секторе Газа
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильская армия
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильская армия. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой военными операцией в секторе Газа, говорится в сообщении пресс-службы чиновника.
"На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тысяч бойцов резерва для усиления сил Южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления. Резервы комплектовались исключительным приказом министра обороны", — отмечается в заявлении.
Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям на территории, в 80-километровой зоне вокруг нее до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
По данным Минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло десяти, ранения получили 55 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.
На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.