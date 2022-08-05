https://ria.ru/20220805/rezervisty-1807638427.html

Минобороны Израиля призывает до 25 тысяч резервистов

Минобороны Израиля призывает до 25 тысяч резервистов - РИА Новости, 05.08.2022

Минобороны Израиля призывает до 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой военными операцией в секторе Газа, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:48

2022-08-05T19:48

2022-08-05T22:30

израиль

в мире

исламский джихад

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

западный берег реки иордан

палестина

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов в связи с проводимой военными операцией в секторе Газа, говорится в сообщении пресс-службы чиновника.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям на территории, в 80-километровой зоне вокруг нее до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50 в помещении. Образовательная деятельность запрещена.По данным Минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло десяти, ранения получили 55 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.

https://ria.ru/20220805/izrail-1807636952.html

https://ria.ru/20220805/gaza-1807615339.html

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израиль, в мире, исламский джихад, яир лапид (министр иностранных дел израиля), западный берег реки иордан, палестина, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа