https://ria.ru/20220805/reyting-1807357286.html

КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса

КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 05.08.2022

КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса

Корпорация МСП составила рейтинг эффективности региональных гарантийных организаций (РГО) для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:00

2022-08-05T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Корпорация МСП составила рейтинг эффективности региональных гарантийных организаций (РГО) для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института развития.РГО оценивались по 24 показателям: 10 — в блоке "Эффективность" и 14 — в блоке "Финансовая устойчивость". Наибольшую эффективность продемонстрировали представители Владимирской, Новосибирской и Астраханской областей, Забайкальского края, Ивановской и Костромской областей, а также республик Чувашия, Коми, Удмуртия и Татарстан. Им присвоен высший ранг Е+."Показатели региональных гарантийных организаций, возглавивших рейтинг, говорят о том, что они в целом эффективно используют свой капитал на поддержку предпринимателей. Это упрощает для местного бизнеса задачу по привлечению заемных средств и расширяет его возможности дальнейшего развития, сохранения действующих и создания новых рабочих мест", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В число региональных гарантийных организаций с минимальными показателями эффективности вошли представители Калмыкии, Ингушетии, Красноярского края, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной, Кировской, Челябинской, Нижегородской и Мурманской областей. Они получили минимальный рейтинг NE.Помимо эффективности, Корпорация МСП оценила и финансовую устойчивость РГО. Максимальные оценки и рейтинг АА здесь получили Ульяновская область, Удмуртия и Алтайский край. В "общем зачете", учитывая блоки "Финансовой устойчивости" и "Эффективности", лидерами стали Ульяновская и Удмуртская РГО с рангом "АА Е+".С этого года финансовая поддержка региональных гарантийных организаций осуществляется с учетом присвоенного ранга. Ранжирование ежегодно проводит Корпорация МСП по утвержденной Минэком методике.

https://ria.ru/20220804/reyting-1807073535.html

https://ria.ru/20220727/konsultatsii-1805143238.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика