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КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 05.08.2022
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КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса
КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 05.08.2022
КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса
Корпорация МСП составила рейтинг эффективности региональных гарантийных организаций (РГО) для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:00
2022-08-05T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Корпорация МСП составила рейтинг эффективности региональных гарантийных организаций (РГО) для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института развития.РГО оценивались по 24 показателям: 10 — в блоке "Эффективность" и 14 — в блоке "Финансовая устойчивость". Наибольшую эффективность продемонстрировали представители Владимирской, Новосибирской и Астраханской областей, Забайкальского края, Ивановской и Костромской областей, а также республик Чувашия, Коми, Удмуртия и Татарстан. Им присвоен высший ранг Е+."Показатели региональных гарантийных организаций, возглавивших рейтинг, говорят о том, что они в целом эффективно используют свой капитал на поддержку предпринимателей. Это упрощает для местного бизнеса задачу по привлечению заемных средств и расширяет его возможности дальнейшего развития, сохранения действующих и создания новых рабочих мест", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В число региональных гарантийных организаций с минимальными показателями эффективности вошли представители Калмыкии, Ингушетии, Красноярского края, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной, Кировской, Челябинской, Нижегородской и Мурманской областей. Они получили минимальный рейтинг NE.Помимо эффективности, Корпорация МСП оценила и финансовую устойчивость РГО. Максимальные оценки и рейтинг АА здесь получили Ульяновская область, Удмуртия и Алтайский край. В "общем зачете", учитывая блоки "Финансовой устойчивости" и "Эффективности", лидерами стали Ульяновская и Удмуртская РГО с рангом "АА Е+".С этого года финансовая поддержка региональных гарантийных организаций осуществляется с учетом присвоенного ранга. Ранжирование ежегодно проводит Корпорация МСП по утвержденной Минэком методике.
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика
10:00 05.08.2022
 

КМСП составила рейтинг полезности РГО для малого и среднего бизнеса

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Корпорация МСП составила рейтинг эффективности региональных гарантийных организаций (РГО) для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба института развития.
РГО оценивались по 24 показателям: 10 — в блоке "Эффективность" и 14 — в блоке "Финансовая устойчивость". Наибольшую эффективность продемонстрировали представители Владимирской, Новосибирской и Астраханской областей, Забайкальского края, Ивановской и Костромской областей, а также республик Чувашия, Коми, Удмуртия и Татарстан. Им присвоен высший ранг Е+.
"Показатели региональных гарантийных организаций, возглавивших рейтинг, говорят о том, что они в целом эффективно используют свой капитал на поддержку предпринимателей. Это упрощает для местного бизнеса задачу по привлечению заемных средств и расширяет его возможности дальнейшего развития, сохранения действующих и создания новых рабочих мест", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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В число региональных гарантийных организаций с минимальными показателями эффективности вошли представители Калмыкии, Ингушетии, Красноярского края, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной, Кировской, Челябинской, Нижегородской и Мурманской областей. Они получили минимальный рейтинг NE.
"Капиталы этих РГО работают недостаточно эффективно, что, в свою очередь, влияет на снижение объемов гарантийной поддержки для бизнеса в регионе. При этом основной задачей РГО является направление государственных средств на поддержку предпринимателей, упрощая и удешевляя для них получение кредитов. Мы поможем отстающим провести "работу над ошибками", для чего предлагаем им активнее участвовать в программе совмещения своих и "зонтичных" поручительств. Это позволит увеличить объем выданных гарантий примерно втрое и покрывать обязательства предпринимателей по кредитам до 70% - в рамках общего правила и до 90% - для начинающих и молодых предпринимателей. Мы также предлагаем РГО интенсивнее взаимодействовать с местными властями, в том числе совместно определить приоритетные отрасли, которые смогут привлекать средства на льготных условиях под поручительства РГО и под "зонтичные" поручительства", — сказал Исаевич.
Помимо эффективности, Корпорация МСП оценила и финансовую устойчивость РГО. Максимальные оценки и рейтинг АА здесь получили Ульяновская область, Удмуртия и Алтайский край. В "общем зачете", учитывая блоки "Финансовой устойчивости" и "Эффективности", лидерами стали Ульяновская и Удмуртская РГО с рангом "АА Е+".
С этого года финансовая поддержка региональных гарантийных организаций осуществляется с учетом присвоенного ранга. Ранжирование ежегодно проводит Корпорация МСП по утвержденной Минэком методике.
Логотип корпорации МСП
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономика
 
 
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