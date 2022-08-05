19:42 05.08.2022 (обновлено: 20:56 05.08.2022)
Маск дал прогноз по рецессии в США
Владелец SpaceX Илон Маск: рецессия в США продлится пару лет, и может оказаться мягкой
© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Рецессия в США продлится "пару лет", при этом она может оказаться достаточно мягкой, считает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск.
"Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию", — также сказал он в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast.
"Если начнется война между Китаем и Тайванем, это приведет к рецессии во всем мире и такая вероятность существует, что вызывает тревогу", — добавил он.
На прошлой неделе министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии.
В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП — это рецессия. Президент Джо Байден однако заявил, что такой тенденции в экономике США нет.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.