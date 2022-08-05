https://ria.ru/20220805/retsessiya-1807636558.html

Маск дал прогноз по рецессии в США

Маск дал прогноз по рецессии в США - РИА Новости, 05.08.2022

Маск дал прогноз по рецессии в США

Рецессия в США продлится "пару лет", при этом она может оказаться достаточно мягкой, считает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:42

2022-08-05T19:42

2022-08-05T20:56

в мире

нэнси пелоси

китай

тайвань

сша

илон маск

экономика

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Рецессия в США продлится "пару лет", при этом она может оказаться достаточно мягкой, считает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск.При этом миллиардер допустил вероятность наступления мировой рецессии в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем."Если начнется война между Китаем и Тайванем, это приведет к рецессии во всем мире и такая вероятность существует, что вызывает тревогу", — добавил он.На прошлой неделе министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии.В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП — это рецессия. Президент Джо Байден однако заявил, что такой тенденции в экономике США нет.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html

https://ria.ru/20220729/retsessiya-1805762207.html

https://ria.ru/20220804/krizis-1807124744.html

китай

тайвань

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, илон маск, экономика, джо байден, министерство торговли сша