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Маск дал прогноз по рецессии в США - РИА Новости, 05.08.2022
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Маск дал прогноз по рецессии в США
Маск дал прогноз по рецессии в США - РИА Новости, 05.08.2022
Маск дал прогноз по рецессии в США
Рецессия в США продлится "пару лет", при этом она может оказаться достаточно мягкой, считает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:42
2022-08-05T20:56
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
илон маск
экономика
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Рецессия в США продлится "пару лет", при этом она может оказаться достаточно мягкой, считает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск.При этом миллиардер допустил вероятность наступления мировой рецессии в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем."Если начнется война между Китаем и Тайванем, это приведет к рецессии во всем мире и такая вероятность существует, что вызывает тревогу", — добавил он.На прошлой неделе министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии.В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП — это рецессия. Президент Джо Байден однако заявил, что такой тенденции в экономике США нет.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, илон маск, экономика, джо байден, министерство торговли сша
19:42 05.08.2022 (обновлено: 20:56 05.08.2022)
 
Маск дал прогноз по рецессии в США

Владелец SpaceX Илон Маск: рецессия в США продлится пару лет, и может оказаться мягкой

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Рецессия в США продлится "пару лет", при этом она может оказаться достаточно мягкой, считает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск.

"Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию", — также сказал он в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast.

При этом миллиардер допустил вероятность наступления мировой рецессии в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем.
"Если начнется война между Китаем и Тайванем, это приведет к рецессии во всем мире и такая вероятность существует, что вызывает тревогу", — добавил он.
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На прошлой неделе министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6 процента в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии.
В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП — это рецессия. Президент Джо Байден однако заявил, что такой тенденции в экономике США нет.
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Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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