https://ria.ru/20220805/retsessiya-1807498484.html

Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике - РИА Новости, 05.08.2022

Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:01

2022-08-05T14:01

2022-08-05T14:21

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков в мировой экономике, в том числе риск и рецессии есть. Наши предприятия и наши отрасли экономики пошли в структурную перестройку", - сказал министр.Он отметил, что в настоящее время идёт перестройка логистических цепочек. По его словам, внушает беспокойство ситуация с промежуточным импортом, в том числе потому что многие комплектующие получали из западных стран.

https://ria.ru/20220804/retsessiya-1807224939.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)