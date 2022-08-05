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Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике - РИА Новости, 05.08.2022
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Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике - РИА Новости, 05.08.2022
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике
Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:01
2022-08-05T14:21
экономика
цены на нефть
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков в мировой экономике, в том числе риск и рецессии есть. Наши предприятия и наши отрасли экономики пошли в структурную перестройку", - сказал министр.Он отметил, что в настоящее время идёт перестройка логистических цепочек. По его словам, внушает беспокойство ситуация с промежуточным импортом, в том числе потому что многие комплектующие получали из западных стран.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:01 05.08.2022 (обновлено: 14:21 05.08.2022)
 
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

Глава Минэкономразвития Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Максим Решетников
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития Максим Решетников. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков в мировой экономике, в том числе риск и рецессии есть. Наши предприятия и наши отрасли экономики пошли в структурную перестройку", - сказал министр.
Он отметил, что в настоящее время идёт перестройка логистических цепочек. По его словам, внушает беспокойство ситуация с промежуточным импортом, в том числе потому что многие комплектующие получали из западных стран.
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 14:13
Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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