https://ria.ru/20220805/retsessiya-1807498484.html
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике - РИА Новости, 05.08.2022
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике
Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:01
2022-08-05T14:01
2022-08-05T14:21
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников."Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков в мировой экономике, в том числе риск и рецессии есть. Наши предприятия и наши отрасли экономики пошли в структурную перестройку", - сказал министр.Он отметил, что в настоящее время идёт перестройка логистических цепочек. По его словам, внушает беспокойство ситуация с промежуточным импортом, в том числе потому что многие комплектующие получали из западных стран.
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
14:01 05.08.2022 (обновлено: 14:21 05.08.2022)
Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике
Глава Минэкономразвития Решетников заявил о риске рецессии в мировой экономике
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Множество рисков в настоящее время существует в мировой экономике, в том числе риск рецессии, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков в мировой экономике, в том числе риск и рецессии есть. Наши предприятия и наши отрасли экономики пошли в структурную перестройку", - сказал министр.
Он отметил, что в настоящее время идёт перестройка логистических цепочек. По его словам, внушает беспокойство ситуация с промежуточным импортом, в том числе потому что многие комплектующие получали из западных стран.