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Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце
Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце - РИА Новости, 05.08.2022
Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце
Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline. Автор книги — Эрик Ларсон. Его "Дьявол в белом городе" — нон-фикшн. В нем рассказывается о Даниеле Хадсоне Бернеме, архитекторе, который стремился оставить свой след в истории на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, и серийном убийце Генри Холмсе. В сериале будет восемь эпизодов. Производство начнется не раньше следующего года.Планируется, что премьера шоу состоится в 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, знаменитости, звезды, мартин скорсезе, леонардо ди каприо, что посмотреть
Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце
Киану Ривз сыграет в экранизации "Дьявола в белом городе" продюсеров Скорсезе и Ди Каприо