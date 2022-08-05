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Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце - РИА Новости, 05.08.2022
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Культура
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Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце
Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце - РИА Новости, 05.08.2022
Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце
Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:15
2022-08-05T13:15
культура
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киану ривз
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звезды
мартин скорсезе
леонардо ди каприо
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline. Автор книги — Эрик Ларсон. Его "Дьявол в белом городе" — нон-фикшн. В нем рассказывается о Даниеле Хадсоне Бернеме, архитекторе, который стремился оставить свой след в истории на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, и серийном убийце Генри Холмсе. В сериале будет восемь эпизодов. Производство начнется не раньше следующего года.Планируется, что премьера шоу состоится в 2024 году.
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новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, знаменитости, звезды, мартин скорсезе, леонардо ди каприо, что посмотреть
13:15 05.08.2022
 
Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце

Киану Ривз сыграет в экранизации "Дьявола в белом городе" продюсеров Скорсезе и Ди Каприо

© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктер Киану Ривз
Актер Киану Ривз - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline.
Автор книги — Эрик Ларсон. Его "Дьявол в белом городе" — нон-фикшн. В нем рассказывается о Даниеле Хадсоне Бернеме, архитекторе, который стремился оставить свой след в истории на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, и серийном убийце Генри Холмсе.
В сериале будет восемь эпизодов. Производство начнется не раньше следующего года.
Планируется, что премьера шоу состоится в 2024 году.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКиану РивзЗнаменитостизвездыМартин СкорсезеЛеонардо Ди Каприочто посмотреть
 
 
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