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Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце

Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце - РИА Новости, 05.08.2022

Киану Ривз сыграет в фильме Скорсезе и Ди Каприо о серийном убийце

Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:15

2022-08-05T13:15

2022-08-05T13:15

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Киану Ривз исполнит главную роль в экранизации "Дьявола в белом городе". Среди продюсеров ленты Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline. Автор книги — Эрик Ларсон. Его "Дьявол в белом городе" — нон-фикшн. В нем рассказывается о Даниеле Хадсоне Бернеме, архитекторе, который стремился оставить свой след в истории на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, и серийном убийце Генри Холмсе. В сериале будет восемь эпизодов. Производство начнется не раньше следующего года.Планируется, что премьера шоу состоится в 2024 году.

https://ria.ru/20220805/gaga-1807416833.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, киану ривз, знаменитости, звезды, мартин скорсезе, леонардо ди каприо, что посмотреть