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WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов - РИА Новости, 05.08.2022
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WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов - РИА Новости, 05.08.2022
WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, пишет американское издание The Washington Post. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T04:13
2022-08-05T10:14
в мире
владимир зеленский
украина
россия
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, пишет американское издание The Washington Post.Мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье.Кроме того, "растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по &lt;…&gt; децентрализации власти", - говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.Ранее стало известно, что внутренние противоречия раздирают также Службу безопасности Украины. Как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, в организации происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за "чистоту рядов", обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону Москвы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
04:13 05.08.2022 (обновлено: 10:14 05.08.2022)
 
WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

WP сообщила о расколе между президентом Зеленским и мэрами крупных городов на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, пишет американское издание The Washington Post.
Мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье.
Кроме того, "растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <…> децентрализации власти", - говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.
Ранее стало известно, что внутренние противоречия раздирают также Службу безопасности Украины. Как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, в организации происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за "чистоту рядов", обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону Москвы.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:29
На Западе забили тревогу из-за потери Киевом важного союзника
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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