https://ria.ru/20220805/raskol-1807384282.html

WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов - РИА Новости, 05.08.2022

WP сообщила о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов

На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, пишет американское издание The Washington Post. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T04:13

2022-08-05T04:13

2022-08-05T10:14

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, пишет американское издание The Washington Post.Мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье.Кроме того, "растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <…> децентрализации власти", - говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.Ранее стало известно, что внутренние противоречия раздирают также Службу безопасности Украины. Как рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, в организации происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за "чистоту рядов", обвиняя коллег в утрате секретных архивов и переходе подчиненных на сторону Москвы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как сообщили в Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ. Союзные войска полностью выбили украинских силовиков с территории Луганской Народной Республики. В Донецкой Народной Республике освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается большой православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины