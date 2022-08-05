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В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 05.08.2022
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В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете
В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 05.08.2022
В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете
Более 70 ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T23:28
2022-08-05T23:52
в мире
сектор газа
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
бени ганц
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ашкелон
ашдод
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Более 70 ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ранее военные структуры заявили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в таких городах, как Ашкелон и Ашдод.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа. В 80-километровой зоне вокруг территории до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов. Ими усилят войска Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления.По данным Минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло десяти, ранения получили 55 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
https://ria.ru/20220805/udary-1807660309.html
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сектор газа
израиль
ашкелон
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в мире, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, бени ганц, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ашкелон, ашдод, исламский джихад
23:28 05.08.2022 (обновлено: 23:52 05.08.2022)
 
В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете

Армия Израиля: из сектора Газа выпустили 71 ракету по территории страны

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Более 70 ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Ранее военные структуры заявили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в таких городах, как Ашкелон и Ашдод.

"Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора", — говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа. В 80-километровой зоне вокруг территории до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.
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Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов. Ими усилят войска Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления.
По данным Минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло десяти, ранения получили 55 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.
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Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.
На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
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В миреСектор ГазаОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаИзраильБени ГанцЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)АшкелонАшдодИсламский джихад
 
 
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