https://ria.ru/20220805/rakety-1807666556.html

В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете

В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете - РИА Новости, 05.08.2022

В Израиле заявили о 71 выпущенной из сектора Газа ракете

Более 70 ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T23:28

2022-08-05T23:28

2022-08-05T23:52

в мире

сектор газа

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

израиль

бени ганц

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

ашкелон

ашдод

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг — РИА Новости. Более 70 ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ранее военные структуры заявили, что сирены воздушной тревоги звучали на юге и в центре страны, в том числе в таких городах, как Ашкелон и Ашдод.Ранее армия Израиля сообщила, что проводит операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа. В 80-километровой зоне вокруг территории до 20:00 субботы действует режим ЧП. Не разрешается собираться в количестве больше десяти человек на открытой местности и больше 50-ти в помещении. Образовательная деятельность запрещена.Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился призвать до 25 тысяч резервистов. Ими усилят войска Южного командования, ПВО, тыла, боевые части и штабы управления.По данным Минздрава анклава, число погибших при израильском авиаударе по сектору Газа достигло десяти, ранения получили 55 человек. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари во время авиаудара.Накануне премьер-министр Израиля Яир Лапид после встречи с главами прилегающих к Газе районов подчеркнул, что еврейское государство готово атаковать любую группировку, угрожающую безопасности граждан.На юге страны уже несколько дней сохраняется напряженная обстановка. В понедельник вечером в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как утверждали палестинские СМИ, там также ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. В свою очередь, представитель военного крыла "Исламского джихада" предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.

https://ria.ru/20220805/udary-1807660309.html

https://ria.ru/20220805/ataka-1807658412.html

https://ria.ru/20220805/operatsiya-1807656412.html

сектор газа

израиль

ашкелон

ашдод

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сектор газа, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, бени ганц, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ашкелон, ашдод, исламский джихад