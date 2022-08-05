19:42 05.08.2022 (обновлено: 19:58 05.08.2022)
Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты
Россия призвала США пообещать не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты
ООН, 5 авг - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников взять обязательство не размещать первыми ракеты, которые подпадали бы под запрет ДРСМД, говорится в тексте выступления замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрея Белоусова.
По словам Белоусова, выход США из Договора о РСМД 2 августа 2019 года обнулил международно-правовые запреты на развертывание ракетных вооружений средней и меньшей дальности наземного базирования.
"Тем не менее, с целью предотвращения новой губительной гонки ракетно-ядерных вооружений Российская Федерация взяла на себя в одностороннем порядке обязательство не размещать первой подпадавшие под ДРСМД системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства. Призываем США и их союзников принять аналогичные обязательства", - указал Белоусов.
Дипломат напомнил, что в октября 2020 года в "Заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД" президент РФ Владимир Путин в развитие инициативы о встречных мораториях предложил заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. "Наши инициативы остаются в силе. Просим присмотреться к ним самым внимательным образом", - подчеркнул Белоусов.
"Ответственно заявляем, у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал ДРСМД", - заключил он.