https://ria.ru/20220805/rakety-1807636723.html

Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты

Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты - РИА Новости, 05.08.2022

Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты

Россия призывает США и их союзников взять обязательство не размещать первыми ракеты, которые подпадали бы под запрет ДРСМД, говорится в тексте выступления... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T19:42

2022-08-05T19:42

2022-08-05T19:58

россия

сша

в мире

владимир путин

оон

европа

андрей белоусов

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ООН, 5 авг - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников взять обязательство не размещать первыми ракеты, которые подпадали бы под запрет ДРСМД, говорится в тексте выступления замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрея Белоусова.Текст опубликован на сайте постпредства РФ при ООН.По словам Белоусова, выход США из Договора о РСМД 2 августа 2019 года обнулил международно-правовые запреты на развертывание ракетных вооружений средней и меньшей дальности наземного базирования.Дипломат напомнил, что в октября 2020 года в "Заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД" президент РФ Владимир Путин в развитие инициативы о встречных мораториях предложил заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. "Наши инициативы остаются в силе. Просим присмотреться к ним самым внимательным образом", - подчеркнул Белоусов."Ответственно заявляем, у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал ДРСМД", - заключил он.

https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html

https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769723350.html

россия

сша

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россия, сша, в мире, владимир путин, оон, европа, андрей белоусов