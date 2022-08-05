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Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты - РИА Новости, 05.08.2022
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Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты
Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты - РИА Новости, 05.08.2022
Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты
Россия призывает США и их союзников взять обязательство не размещать первыми ракеты, которые подпадали бы под запрет ДРСМД, говорится в тексте выступления... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T19:42
2022-08-05T19:58
россия
сша
в мире
владимир путин
оон
европа
андрей белоусов
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ООН, 5 авг - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников взять обязательство не размещать первыми ракеты, которые подпадали бы под запрет ДРСМД, говорится в тексте выступления замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрея Белоусова.Текст опубликован на сайте постпредства РФ при ООН.По словам Белоусова, выход США из Договора о РСМД 2 августа 2019 года обнулил международно-правовые запреты на развертывание ракетных вооружений средней и меньшей дальности наземного базирования.Дипломат напомнил, что в октября 2020 года в "Заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД" президент РФ Владимир Путин в развитие инициативы о встречных мораториях предложил заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. "Наши инициативы остаются в силе. Просим присмотреться к ним самым внимательным образом", - подчеркнул Белоусов."Ответственно заявляем, у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал ДРСМД", - заключил он.
https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html
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россия, сша, в мире, владимир путин, оон, европа, андрей белоусов
19:42 05.08.2022 (обновлено: 19:58 05.08.2022)
 
Россия призвала США не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты

Россия призвала США пообещать не развертывать первыми запрещенные ДРСМД ракеты

CC0 / DoD / Запуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2"
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC0 / DoD /
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2". Архивное фото
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ООН, 5 авг - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников взять обязательство не размещать первыми ракеты, которые подпадали бы под запрет ДРСМД, говорится в тексте выступления замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрея Белоусова.
Текст опубликован на сайте постпредства РФ при ООН.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 03:47
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
По словам Белоусова, выход США из Договора о РСМД 2 августа 2019 года обнулил международно-правовые запреты на развертывание ракетных вооружений средней и меньшей дальности наземного базирования.
"Тем не менее, с целью предотвращения новой губительной гонки ракетно-ядерных вооружений Российская Федерация взяла на себя в одностороннем порядке обязательство не размещать первой подпадавшие под ДРСМД системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства. Призываем США и их союзников принять аналогичные обязательства", - указал Белоусов.
Дипломат напомнил, что в октября 2020 года в "Заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД" президент РФ Владимир Путин в развитие инициативы о встречных мораториях предложил заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. "Наши инициативы остаются в силе. Просим присмотреться к ним самым внимательным образом", - подчеркнул Белоусов.
"Ответственно заявляем, у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал ДРСМД", - заключил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 08:38
СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
 
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