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Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений для достижения... РИА Новости, 05.08.2022
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россия
турция
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений для достижения международной стабильности, говорится в заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи."По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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россия, турция
20:17 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
 
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности

Путин и Эрдоган подчеркнули значение доверительных отношений для достижения стабильности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений для достижения международной стабильности, говорится в заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи.
"По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
20:01
На переговорах Путина и Эрдогана приняты важные решения, заявил Новак
 
РоссияТурция
 
 
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