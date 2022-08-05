https://ria.ru/20220805/putin-1807644551.html
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности - РИА Новости, 05.08.2022
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений для достижения... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T20:17
2022-08-05T20:17
2022-08-05T20:20
россия
турция
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений для достижения международной стабильности, говорится в заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи."По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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20:17 05.08.2022 (обновлено: 20:20 05.08.2022)
Путин и Эрдоган подчеркнули значение искренних отношений для стабильности
Путин и Эрдоган подчеркнули значение доверительных отношений для достижения стабильности