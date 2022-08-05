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Путин прибыл в Сочи - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин прибыл в Сочи
Путин прибыл в Сочи - РИА Новости, 05.08.2022
Путин прибыл в Сочи
Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:55
2022-08-05T12:55
политика
турция
россия
сочи
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке."Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - сказал он."Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией", - добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.
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политика, турция, россия, сочи, владимир путин, дмитрий песков
12:55 05.08.2022
 
Путин прибыл в Сочи

Песков сообщил, что Путин уже находится в Сочи и готовится к встрече с Эрдоганом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке.
"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - сказал он.
"Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией", - добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.
Президент РФ Владимир Путин во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:56
Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море, находясь в Сочи
 
ПолитикаТурцияРоссияСочиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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