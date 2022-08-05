https://ria.ru/20220805/putin-1807473095.html

Путин прибыл в Сочи

Путин прибыл в Сочи - РИА Новости, 05.08.2022

Путин прибыл в Сочи

Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:55

2022-08-05T12:55

2022-08-05T12:55

политика

турция

россия

сочи

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке."Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - сказал он."Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией", - добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.

https://ria.ru/20220802/putin-1806660228.html

турция

россия

сочи

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, турция, россия, сочи, владимир путин, дмитрий песков