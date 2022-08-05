https://ria.ru/20220805/putin-1807461236.html

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 05.08.2022

Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:21

2022-08-05T12:21

2022-08-05T12:42

политика

франция

владимир путин

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_33c05b4b20115dd2b13920aa5dfd813f.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, напомнил, что Франция - недружественная страна, но при необходимости звонок будет согласован."Во-первых, Франция - это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров Путина с Макроном, лидеры не общались около 2 месяцев.Если возникнет такая необходимость, добавил он, "то они смогут созвониться в любую минуту"

https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, франция, владимир путин, эммануэль макрон