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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 05.08.2022
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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 05.08.2022
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:21
2022-08-05T12:42
политика
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, напомнил, что Франция - недружественная страна, но при необходимости звонок будет согласован."Во-первых, Франция - это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров Путина с Макроном, лидеры не общались около 2 месяцев.Если возникнет такая необходимость, добавил он, "то они смогут созвониться в любую минуту"
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политика, франция, владимир путин, эммануэль макрон
12:21 05.08.2022 (обновлено: 12:42 05.08.2022)
 
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона

Пресс-секретарь Песков назвал Францию недружественной из-за антироссийских действий

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, напомнил, что Франция - недружественная страна, но при необходимости звонок будет согласован.
"Во-первых, Франция - это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров Путина с Макроном, лидеры не общались около 2 месяцев.
Если возникнет такая необходимость, добавил он, "то они смогут созвониться в любую минуту"
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