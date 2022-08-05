https://ria.ru/20220805/putin-1807461236.html
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона - РИА Новости, 05.08.2022
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:21
2022-08-05T12:21
2022-08-05T12:42
политика
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о длительном отсутствии телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, напомнил, что Франция - недружественная страна, но при необходимости звонок будет согласован."Во-первых, Франция - это недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент, и в настоящий момент пока это не нужно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров Путина с Макроном, лидеры не общались около 2 месяцев.Если возникнет такая необходимость, добавил он, "то они смогут созвониться в любую минуту"
https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, франция, владимир путин, эммануэль макрон
12:21 05.08.2022 (обновлено: 12:42 05.08.2022)
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Макрона
Пресс-секретарь Песков назвал Францию недружественной из-за антироссийских действий