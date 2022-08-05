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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 05.08.2022
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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 05.08.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:31
2022-08-05T10:31
фомнибус
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных доверяют президенту, 13% - "скорее не доверяют" президенту. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.По мнению 79% респондентов, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 12% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 31 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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фомнибус, владимир путин, россия, политика
10:31 05.08.2022
 
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Опрос ФОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин=
Президент России Владимир Путин= - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин=. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 78% опрошенных доверяют президенту, 13% - "скорее не доверяют" президенту. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.
По мнению 79% респондентов, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 12% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проведен 31 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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