https://ria.ru/20220805/putin-1807413812.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 05.08.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:31
2022-08-05T10:31
2022-08-05T10:31
фомнибус
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных доверяют президенту, 13% - "скорее не доверяют" президенту. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.По мнению 79% респондентов, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 12% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 31 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/putin-1807309916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фомнибус, владимир путин, россия, политика
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Опрос ФОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян