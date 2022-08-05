https://ria.ru/20220805/putin-1807413812.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 05.08.2022

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:31

2022-08-05T10:31

2022-08-05T10:31

фомнибус

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных доверяют президенту, 13% - "скорее не доверяют" президенту. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.По мнению 79% респондентов, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту, 12% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проведен 31 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/putin-1807309916.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

фомнибус, владимир путин, россия, политика