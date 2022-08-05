https://ria.ru/20220805/pugacheva-1807505265.html

Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2022

Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей и оплатила ее доставку в Израиль, сообщили журналистам в компании-производителе. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:33

2022-08-05T14:33

2022-08-05T14:33

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алла пугачева

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей и оплатила ее доставку в Израиль, сообщили журналистам в компании-производителе.По словам источника, барокамера выглядит как огромная капсула. Она проста в использовании – человек ложится внутрь, а затем под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно. Таким образом можно снизить стресс и укрепить иммунитет, передает производитель.Однако, получить камеру певице не удалось, поскольку она переехала в Латвию.В Латвии артистка находится вместе с семьей – Максимом Галкиным и детьми. Юморист вместе с ней гуляет по улицам и паркам, а также возит в гости к друзьям, например, к Лайме Вайкуле.

https://ria.ru/20220803/galkin-1806887548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес