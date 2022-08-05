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Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2022
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Шоубиз
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Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2022
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей и оплатила ее доставку в Израиль, сообщили журналистам в компании-производителе. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:33
2022-08-05T14:33
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей и оплатила ее доставку в Израиль, сообщили журналистам в компании-производителе.По словам источника, барокамера выглядит как огромная капсула. Она проста в использовании – человек ложится внутрь, а затем под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно. Таким образом можно снизить стресс и укрепить иммунитет, передает производитель.Однако, получить камеру певице не удалось, поскольку она переехала в Латвию.В Латвии артистка находится вместе с семьей – Максимом Галкиным и детьми. Юморист вместе с ней гуляет по улицам и паркам, а также возит в гости к друзьям, например, к Лайме Вайкуле.
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знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес
14:33 05.08.2022
 
Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей и заказала ее доставку в Израиль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей и оплатила ее доставку в Израиль, сообщили журналистам в компании-производителе.

"Алла Борисовна приобрела гипербарическую барокамеру, стоимостью три миллиона рублей, а также оплатила ее доставку в Израиль, в тот момент Пугачева уже находилась в Кесарии", – говорится в заявлении.

По словам источника, барокамера выглядит как огромная капсула. Она проста в использовании – человек ложится внутрь, а затем под воздействием особого давления клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, чем обычно. Таким образом можно снизить стресс и укрепить иммунитет, передает производитель.
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Однако, получить камеру певице не удалось, поскольку она переехала в Латвию.

"Так как в графе "заказчик" в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру. Но в какой-то момент, когда стало понятно, что с международной доставкой начались проблемы, ее менеджер перестала брать трубки", – добавили в компании.

В Латвии артистка находится вместе с семьей – Максимом Галкиным и детьми. Юморист вместе с ней гуляет по улицам и паркам, а также возит в гости к друзьям, например, к Лайме Вайкуле.
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