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Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев - РИА Новости, 05.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220805/provokatsiya-1807656863.html
Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев
Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев - РИА Новости, 05.08.2022
Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев
Провокация украинских военных со съемками иностранными журналистами якобы неизбирательных ударов ВС РФ санкционирована Киевом, который создает условия для... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T21:39
2022-08-05T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
украина
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Провокация украинских военных со съемками иностранными журналистами якобы неизбирательных ударов ВС РФ санкционирована Киевом, который создает условия для обвинения российской армии в гибели мирных граждан, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф
21:39 05.08.2022 (обновлено: 22:30 05.08.2022)
 
Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев

Минобороны: провокация украинских военных была санкционирована Киевом для обвинения России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Провокация украинских военных со съемками иностранными журналистами якобы неизбирательных ударов ВС РФ санкционирована Киевом, который создает условия для обвинения российской армии в гибели мирных граждан, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации", - сообщил генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевВооруженные силы УкраиныУкраинаНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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