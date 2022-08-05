https://ria.ru/20220805/provokatsiya-1807656863.html

Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев

Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев - РИА Новости, 05.08.2022

Минобороны: провокацию ВСУ для обстрела жилых домов санкционировал Киев

Провокация украинских военных со съемками иностранными журналистами якобы неизбирательных ударов ВС РФ санкционирована Киевом, который создает условия для... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T21:39

2022-08-05T21:39

2022-08-05T22:30

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Провокация украинских военных со съемками иностранными журналистами якобы неизбирательных ударов ВС РФ санкционирована Киевом, который создает условия для обвинения российской армии в гибели мирных граждан, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Эти преступные действия санкционированы киевским режимом, который регулярно и целенаправленно создает условия для гибели своих граждан и обвинения в этом Российской Федерации", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф