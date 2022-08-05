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Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022
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Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности
Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022
Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности
Минсельхоз РФ видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022-2023 сельхозгоду, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:03
2022-08-05T12:30
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022-2023 сельхозгоду, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба министерства в Башкирии.По словам Патрушева, ситуация на глобальных рынках "непростая, в особенности по пшенице"."В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь, в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду", - приводятся его слова в сообщении на официальном канале ведомства в мессенджере Telegram.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
12:03 05.08.2022 (обновлено: 12:30 05.08.2022)
 
Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности

Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем году

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРСбор урожая зерна
Сбор урожая зерна
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Сбор урожая зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022-2023 сельхозгоду, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба министерства в Башкирии.
По словам Патрушева, ситуация на глобальных рынках "непростая, в особенности по пшенице".
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"В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь, в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду", - приводятся его слова в сообщении на официальном канале ведомства в мессенджере Telegram.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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