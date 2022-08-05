https://ria.ru/20220805/prodbezopasnost-1807453939.html

Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности

Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности - РИА Новости, 05.08.2022

Минсельхоз видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности

Минсельхоз РФ видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022-2023 сельхозгоду, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:03

2022-08-05T12:03

2022-08-05T12:30

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022-2023 сельхозгоду, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба министерства в Башкирии.По словам Патрушева, ситуация на глобальных рынках "непростая, в особенности по пшенице"."В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь, в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду", - приводятся его слова в сообщении на официальном канале ведомства в мессенджере Telegram.

https://ria.ru/20220805/zerno-1807454117.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)