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Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу - РИА Новости, 05.08.2022
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Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу - РИА Новости, 05.08.2022
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу
"Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:28
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в мире
владимир путин
турция
россия
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. "Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин."Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
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"Работает исправно, без всяких сбоев": Путин отметил работу газовой артерии "Турецкий поток"
"Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин.
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в мире, владимир путин, турция, россия
15:28 05.08.2022 (обновлено: 16:28 05.08.2022)
 
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу

Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий снабжения Европы газом

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. "Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин.
"Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 19:04
"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока"
"Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
 
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