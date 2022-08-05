https://ria.ru/20220805/potok-1807539152.html
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу - РИА Новости, 05.08.2022
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу
"Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T15:28
2022-08-05T15:28
2022-08-05T16:28
в мире
владимир путин
турция
россия
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. "Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин."Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
https://ria.ru/20220803/turbina-1807065355.html
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"Работает исправно, без всяких сбоев": Путин отметил работу газовой артерии "Турецкий поток"
"Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин.
2022-08-05T15:28
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, турция, россия
15:28 05.08.2022 (обновлено: 16:28 05.08.2022)
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий снабжения Европы газом