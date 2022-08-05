https://ria.ru/20220805/potok-1807539152.html

Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу

Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу - РИА Новости, 05.08.2022

Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу

"Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T15:28

2022-08-05T15:28

2022-08-05T16:28

в мире

владимир путин

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807565926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a57f5589ddb18c4f6cdcb2256870ede5.jpg

СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. "Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин."Турецкий поток", который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И "Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

https://ria.ru/20220803/turbina-1807065355.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Работает исправно, без всяких сбоев": Путин отметил работу газовой артерии "Турецкий поток" "Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин. 2022-08-05T15:28 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, турция, россия