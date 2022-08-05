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Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре - РИА Новости, 05.08.2022
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Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре
Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре - РИА Новости, 05.08.2022
Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре
Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров в РФ в сентябре закончится, такие решения далее будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:57
2022-08-05T10:57
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров в РФ в сентябре закончится, такие решения далее будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Весной текущего года Евразийской экономической комиссией было принято решение о временном обнулении пошлин на ввоз в ЕАЭС примерно 1,3 тысячи видов товаров. Оно действует до 30 сентября."Решение об обнулении пошлин принималось в другой ситуации, при другом абсолютно курсе", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Он отметил, что министерства и ведомства в настоящий момент внимательно смотрят и обсуждают, какие из обнуленных пошлин стоит продлевать на октябрь и дальше. "Но в общем и целом настрой всех ведомств и наш настрой, что в сентябре массовое обнуление пошлин закончится и дальше мы будет принимать только уже точечные решения", - отметил глава Минэкономразвития.По его словам, курс рубля крепкий и российские производители чувствуют и обращают внимание на усилившуюся конкуренцию на потребительском рынке, а возврат пошлин вернет в некоторой степени часть защиты и поможет производителям из РФ.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
10:57 05.08.2022
 
Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре

Глава МЭР Решетников: массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров в РФ в сентябре закончится, такие решения далее будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Весной текущего года Евразийской экономической комиссией было принято решение о временном обнулении пошлин на ввоз в ЕАЭС примерно 1,3 тысячи видов товаров. Оно действует до 30 сентября.
"Решение об обнулении пошлин принималось в другой ситуации, при другом абсолютно курсе", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Он отметил, что министерства и ведомства в настоящий момент внимательно смотрят и обсуждают, какие из обнуленных пошлин стоит продлевать на октябрь и дальше. "Но в общем и целом настрой всех ведомств и наш настрой, что в сентябре массовое обнуление пошлин закончится и дальше мы будет принимать только уже точечные решения", - отметил глава Минэкономразвития.
По его словам, курс рубля крепкий и российские производители чувствуют и обращают внимание на усилившуюся конкуренцию на потребительском рынке, а возврат пошлин вернет в некоторой степени часть защиты и поможет производителям из РФ.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
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