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Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре

Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре - РИА Новости, 05.08.2022

Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров закончится в сентябре

Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров в РФ в сентябре закончится, такие решения далее будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T10:57

2022-08-05T10:57

2022-08-05T10:57

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Массовое обнуление пошлин на ввоз товаров в РФ в сентябре закончится, такие решения далее будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Весной текущего года Евразийской экономической комиссией было принято решение о временном обнулении пошлин на ввоз в ЕАЭС примерно 1,3 тысячи видов товаров. Оно действует до 30 сентября."Решение об обнулении пошлин принималось в другой ситуации, при другом абсолютно курсе", - сказал Решетников на совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Он отметил, что министерства и ведомства в настоящий момент внимательно смотрят и обсуждают, какие из обнуленных пошлин стоит продлевать на октябрь и дальше. "Но в общем и целом настрой всех ведомств и наш настрой, что в сентябре массовое обнуление пошлин закончится и дальше мы будет принимать только уже точечные решения", - отметил глава Минэкономразвития.По его словам, курс рубля крепкий и российские производители чувствуют и обращают внимание на усилившуюся конкуренцию на потребительском рынке, а возврат пошлин вернет в некоторой степени часть защиты и поможет производителям из РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников