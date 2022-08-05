https://ria.ru/20220805/port-1807459908.html

В Бердянске полностью разминировали морской порт

В Бердянске полностью разминировали морской порт - РИА Новости, 05.08.2022

В Бердянске полностью разминировали морской порт

В Бердянском морском торговом порту полностью закончены работы по разминированию, и уже сейчас он готов принимать суда и грузы, сообщил журналистам руководитель РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:17

2022-08-05T12:17

2022-08-05T12:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

херсонская область

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 5 авг — РИА Новости. В Бердянском морском торговом порту полностью закончены работы по разминированию, и уже сейчас он готов принимать суда и грузы, сообщил журналистам руководитель порта Владимир Стельмаченко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России."Происходило комплексное разминирование силами средствами инженерной службы Черноморского флота России. В нынешнее время есть акт по полному разминированию и безопасности порта", - сказал Стельмаченко.Однако, добавил он, порту был нанесен серьезный ущерб во время обстрелов со стороны украинских войск."Повреждения были достаточно серьезные. Полностью выведен из строя нефтеналивной терминал, в следствии ракетной атаки "Точками У" и летательными аппаратами. Практически полностью выведен из строя причал номер 7 и требует серьезного ремонта. Было выведено частично из строя крановое хозяйство, погрузочные машины, некоторые объекты складского хозяйства. Обстрелы затронули всю инфраструктуру. Уже сейчас частично восстановлено погрузочное оборудование — это краны, погрузочные машины. В перспективе ремонтно-восстановительное работы полного комплекса порта", - отметил Стельмаченко.Сейчас ведутся восстановительные работы. "В настоящее время новым коллективом порта принимаются все возможные и невозможные усилия для приведения объекта в рабочее состояние. Мы уже готовы на части рабочих причалах принимать суда, как под отгрузку груза, так и с импортом груза", - сказал руководитель порта.Он добавил, что на пике работы в порту переваливалось 4 500 000 тонн грузов за год и выразил надежду, что эти показатели вернутся.По его словам, российская специальная военная операция (СВО) предотратила продажу порта иностранной компании."Последние полгода перед началом СВО порт готовился к процедуре банкротства и, вероятнее всего, он бы достался какому-нибудь иностранному собственнику. СВО произошла в то время, когда порт одной ногой уже практически был в чужом кармане. Сейчас порт является государственным унитарным предприятием Запорожской области, учрежденным Военно-гражданской администрацией Запорожской области", - рассказал Стельмаченко.

https://ria.ru/20220804/razminirovanie-1807364295.html

https://ria.ru/20220803/kurorty-1807013804.html

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россия

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запорожская область, россия, херсонская область