https://ria.ru/20220805/port-1807459908.html
В Бердянске полностью разминировали морской порт
В Бердянске полностью разминировали морской порт - РИА Новости, 05.08.2022
В Бердянске полностью разминировали морской порт
В Бердянском морском торговом порту полностью закончены работы по разминированию, и уже сейчас он готов принимать суда и грузы, сообщил журналистам руководитель РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:17
2022-08-05T12:17
2022-08-05T12:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793971766_0:302:2555:1739_1920x0_80_0_0_cac54b33c08c28f31cdaeb84af003936.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 5 авг — РИА Новости. В Бердянском морском торговом порту полностью закончены работы по разминированию, и уже сейчас он готов принимать суда и грузы, сообщил журналистам руководитель порта Владимир Стельмаченко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России."Происходило комплексное разминирование силами средствами инженерной службы Черноморского флота России. В нынешнее время есть акт по полному разминированию и безопасности порта", - сказал Стельмаченко.Однако, добавил он, порту был нанесен серьезный ущерб во время обстрелов со стороны украинских войск."Повреждения были достаточно серьезные. Полностью выведен из строя нефтеналивной терминал, в следствии ракетной атаки "Точками У" и летательными аппаратами. Практически полностью выведен из строя причал номер 7 и требует серьезного ремонта. Было выведено частично из строя крановое хозяйство, погрузочные машины, некоторые объекты складского хозяйства. Обстрелы затронули всю инфраструктуру. Уже сейчас частично восстановлено погрузочное оборудование — это краны, погрузочные машины. В перспективе ремонтно-восстановительное работы полного комплекса порта", - отметил Стельмаченко.Сейчас ведутся восстановительные работы. "В настоящее время новым коллективом порта принимаются все возможные и невозможные усилия для приведения объекта в рабочее состояние. Мы уже готовы на части рабочих причалах принимать суда, как под отгрузку груза, так и с импортом груза", - сказал руководитель порта.Он добавил, что на пике работы в порту переваливалось 4 500 000 тонн грузов за год и выразил надежду, что эти показатели вернутся.По его словам, российская специальная военная операция (СВО) предотратила продажу порта иностранной компании."Последние полгода перед началом СВО порт готовился к процедуре банкротства и, вероятнее всего, он бы достался какому-нибудь иностранному собственнику. СВО произошла в то время, когда порт одной ногой уже практически был в чужом кармане. Сейчас порт является государственным унитарным предприятием Запорожской области, учрежденным Военно-гражданской администрацией Запорожской области", - рассказал Стельмаченко.
https://ria.ru/20220804/razminirovanie-1807364295.html
https://ria.ru/20220803/kurorty-1807013804.html
запорожская область
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793971766_236:0:2555:1739_1920x0_80_0_0_87f8005afa2d467f5e331bcb58f32fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, херсонская область
В Бердянске полностью разминировали морской порт
Бердянский морской порт разминировали, он готов принимать суда и грузы
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 5 авг — РИА Новости. В Бердянском морском торговом порту полностью закончены работы по разминированию, и уже сейчас он готов принимать суда и грузы, сообщил журналистам руководитель порта Владимир Стельмаченко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.
"Происходило комплексное разминирование силами средствами инженерной службы Черноморского флота России. В нынешнее время есть акт по полному разминированию и безопасности порта", - сказал Стельмаченко.
Однако, добавил он, порту был нанесен серьезный ущерб во время обстрелов со стороны украинских войск.
"Повреждения были достаточно серьезные. Полностью выведен из строя нефтеналивной терминал, в следствии ракетной атаки "Точками У" и летательными аппаратами. Практически полностью выведен из строя причал номер 7 и требует серьезного ремонта. Было выведено частично из строя крановое хозяйство, погрузочные машины, некоторые объекты складского хозяйства. Обстрелы затронули всю инфраструктуру. Уже сейчас частично восстановлено погрузочное оборудование — это краны, погрузочные машины. В перспективе ремонтно-восстановительное работы полного комплекса порта", - отметил Стельмаченко.
Сейчас ведутся восстановительные работы. "В настоящее время новым коллективом порта принимаются все возможные и невозможные усилия для приведения объекта в рабочее состояние. Мы уже готовы на части рабочих причалах принимать суда, как под отгрузку груза, так и с импортом груза", - сказал руководитель порта.
Он добавил, что на пике работы в порту переваливалось 4 500 000 тонн грузов за год и выразил надежду, что эти показатели вернутся.
По его словам, российская специальная военная операция (СВО) предотратила продажу порта иностранной компании.
"Последние полгода перед началом СВО порт готовился к процедуре банкротства и, вероятнее всего, он бы достался какому-нибудь иностранному собственнику. СВО произошла в то время, когда порт одной ногой уже практически был в чужом кармане. Сейчас порт является государственным унитарным предприятием Запорожской области, учрежденным Военно-гражданской администрацией Запорожской области", - рассказал Стельмаченко.