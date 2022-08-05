https://ria.ru/20220805/pomosch-1807662373.html

США предоставят Украине новый пакет помощи на миллиард долларов, пишут СМИ

США предоставят Украине новый пакет помощи на миллиард долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2022

США предоставят Украине новый пакет помощи на миллиард долларов, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни, как ожидается, подпишет пакет помощи Украине в области безопасности на 1 миллиард долларов, который... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T22:43

2022-08-05T22:43

2022-08-05T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

украина

сша

нато

администрация президента сша

джо байден

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни, как ожидается, подпишет пакет помощи Украине в области безопасности на 1 миллиард долларов, который включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Администрация Байдена, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов в ближайшие дни... Новый пакет вооружений для Украины включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт", - передает агентство.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, энтони блинкен, украина, сша, нато, администрация президента сша, джо байден