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В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса
В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса - РИА Новости, 05.08.2022
В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса
Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:06
2022-08-05T14:06
2022-08-05T14:07
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 5авг – РИА Новости. Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР.Жители Карачаево-Черкесии собрали свыше 6 миллионов рублей в рамках благотворительной акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!", организованной ОНФ. Помимо денежных средств, жителям ЛНР и ДНР через исполком общественной организации были переданы материальные предметы."На сайте "Все для Победы!" расписан каждый сбор – на какое подразделение он открыт, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам, как грузы доставляются адресатам… Каждый сбор персонифицирован - его ведут известные, надежные люди. Они курируют сбор и отвечают за то, чтобы каждый взнос дошел до своей цели, закупают то, что необходимо бойцам и мирным жителям", - цитирует руководителя исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмилу Каппушеву сайт главы КЧР.ОНФ запустил портал "Все для Победы" для сбора средств и гуманитарной помощи бойцам в ДНР и ЛНР в июне. Сбор средств продолжается.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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