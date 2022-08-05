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В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса - РИА Новости, 05.08.2022
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В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса
В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса - РИА Новости, 05.08.2022
В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса
Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:06
2022-08-05T14:07
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
общероссийский народный фронт
донецкая народная республика
луганская народная республика
благотворительность
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ЧЕРКЕССК, 5авг – РИА Новости. Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР.Жители Карачаево-Черкесии собрали свыше 6 миллионов рублей в рамках благотворительной акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!", организованной ОНФ. Помимо денежных средств, жителям ЛНР и ДНР через исполком общественной организации были переданы материальные предметы."На сайте "Все для Победы!" расписан каждый сбор – на какое подразделение он открыт, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам, как грузы доставляются адресатам… Каждый сбор персонифицирован - его ведут известные, надежные люди. Они курируют сбор и отвечают за то, чтобы каждый взнос дошел до своей цели, закупают то, что необходимо бойцам и мирным жителям", - цитирует руководителя исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмилу Каппушеву сайт главы КЧР.ОНФ запустил портал "Все для Победы" для сбора средств и гуманитарной помощи бойцам в ДНР и ЛНР в июне. Сбор средств продолжается.
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карачаево-черкесская республика (кчр), общероссийский народный фронт, донецкая народная республика, луганская народная республика, благотворительность, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр
14:06 05.08.2022 (обновлено: 14:07 05.08.2022)
 

В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЧЕРКЕССК, 5авг – РИА Новости. Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР.
Жители Карачаево-Черкесии собрали свыше 6 миллионов рублей в рамках благотворительной акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!", организованной ОНФ. Помимо денежных средств, жителям ЛНР и ДНР через исполком общественной организации были переданы материальные предметы.
"На сайте "Все для Победы!" расписан каждый сбор – на какое подразделение он открыт, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам, как грузы доставляются адресатам… Каждый сбор персонифицирован - его ведут известные, надежные люди. Они курируют сбор и отвечают за то, чтобы каждый взнос дошел до своей цели, закупают то, что необходимо бойцам и мирным жителям", - цитирует руководителя исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмилу Каппушеву сайт главы КЧР.
ОНФ запустил портал "Все для Победы" для сбора средств и гуманитарной помощи бойцам в ДНР и ЛНР в июне. Сбор средств продолжается.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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