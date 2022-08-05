https://ria.ru/20220805/pomosch-1807499841.html

В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса

В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса - РИА Новости, 05.08.2022

В КЧР собрали более 6 млн рублей для жителей и бойцов Донбасса

Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T14:06

2022-08-05T14:06

2022-08-05T14:07

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

общероссийский народный фронт

донецкая народная республика

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ЧЕРКЕССК, 5авг – РИА Новости. Более 6 миллионов рублей собрали жители Карачаево-Черкесии в рамках проекта в поддержку жителей и защитников Донбасса, сообщили в пресс-службе главы КЧР.Жители Карачаево-Черкесии собрали свыше 6 миллионов рублей в рамках благотворительной акции Общероссийского народного фронта "Все для Победы!", организованной ОНФ. Помимо денежных средств, жителям ЛНР и ДНР через исполком общественной организации были переданы материальные предметы."На сайте "Все для Победы!" расписан каждый сбор – на какое подразделение он открыт, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам, как грузы доставляются адресатам… Каждый сбор персонифицирован - его ведут известные, надежные люди. Они курируют сбор и отвечают за то, чтобы каждый взнос дошел до своей цели, закупают то, что необходимо бойцам и мирным жителям", - цитирует руководителя исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмилу Каппушеву сайт главы КЧР.ОНФ запустил портал "Все для Победы" для сбора средств и гуманитарной помощи бойцам в ДНР и ЛНР в июне. Сбор средств продолжается.

https://ria.ru/20211126/temrezov-1760854673.html

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луганская народная республика

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Алёна Пава

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