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На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд - РИА Новости, 05.08.2022
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд
Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:40
2022-08-05T02:40
2022-08-05T05:09
происшествия
холмск
южно-сахалинск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.По данным ведомства, участок пути подмыло из-за сильного дождя в четверг, для ликвидации последствий из Южно-Сахалинска направлен восстановительный поезд.Пресс-служба регионального главка МЧС России уточнила, что в момент аварии в вагоне "Орлана" находились шесть пассажиров, которые самостоятельно вернулись на железнодорожную станцию. Угрозы розлива нефтепродуктов и возгорания нет.
https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804610825.html
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происшествия, холмск, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:40 05.08.2022 (обновлено: 05:09 05.08.2022)
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд, пострадавших нет