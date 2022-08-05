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На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд - РИА Новости, 05.08.2022
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На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд - РИА Новости, 05.08.2022
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд
Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T02:40
2022-08-05T05:09
происшествия
холмск
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.По данным ведомства, участок пути подмыло из-за сильного дождя в четверг, для ликвидации последствий из Южно-Сахалинска направлен восстановительный поезд.Пресс-служба регионального главка МЧС России уточнила, что в момент аварии в вагоне "Орлана" находились шесть пассажиров, которые самостоятельно вернулись на железнодорожную станцию. Угрозы розлива нефтепродуктов и возгорания нет.
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происшествия, холмск, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
02:40 05.08.2022 (обновлено: 05:09 05.08.2022)
 
На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд

На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд, пострадавших нет

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В пятницу в 06.08 (22.08 четверга мск) на перегоне Томари – Новоселово – Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Ильинск – Южный – Холмск произошел сход в составе пригородного поезда N6108 сообщением Томари – Холмск. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, участок пути подмыло из-за сильного дождя в четверг, для ликвидации последствий из Южно-Сахалинска направлен восстановительный поезд.
Пресс-служба регионального главка МЧС России уточнила, что в момент аварии в вагоне "Орлана" находились шесть пассажиров, которые самостоятельно вернулись на железнодорожную станцию. Угрозы розлива нефтепродуктов и возгорания нет.
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ПроисшествияХолмскЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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