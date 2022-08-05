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На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд

На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд - РИА Новости, 05.08.2022

На юге Сахалина сошел с рельсов пригородный поезд

Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T02:40

2022-08-05T02:40

2022-08-05T05:09

происшествия

холмск

южно-сахалинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 авг – РИА Новости. Сильные дожди размыли участок железной дороги на юге Сахалина, с рельсов сошел пригородный поезд, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.По данным ведомства, участок пути подмыло из-за сильного дождя в четверг, для ликвидации последствий из Южно-Сахалинска направлен восстановительный поезд.Пресс-служба регионального главка МЧС России уточнила, что в момент аварии в вагоне "Орлана" находились шесть пассажиров, которые самостоятельно вернулись на железнодорожную станцию. Угрозы розлива нефтепродуктов и возгорания нет.

https://ria.ru/20220724/proisshestvie-1804610825.html

холмск

южно-сахалинск

россия

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происшествия, холмск, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)