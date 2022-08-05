https://ria.ru/20220805/peremirie-1807468856.html
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии - РИА Новости, 05.08.2022
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии
В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:43
2022-08-05T12:43
2022-08-05T12:43
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
тайвань
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее, комментируя обострение вокруг Тайваня после визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие."Я честно говоря, не знаком с такой идеей, не слышал и не читал на этот счет ничего", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220805/peremirie-1807458113.html
мексика
тайвань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, тайвань, сша, оон
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики Лопеса Обрадора о всеобщем перемирии