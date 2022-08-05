https://ria.ru/20220805/peremirie-1807468856.html

Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии

Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии - РИА Новости, 05.08.2022

Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии

В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:43

2022-08-05T12:43

2022-08-05T12:43

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

тайвань

сша

оон

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее, комментируя обострение вокруг Тайваня после визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие."Я честно говоря, не знаком с такой идеей, не слышал и не читал на этот счет ничего", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220805/peremirie-1807458113.html

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тайвань

сша

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Дарья Буймова

в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, тайвань, сша, оон