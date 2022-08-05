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Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии - РИА Новости, 05.08.2022
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Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии - РИА Новости, 05.08.2022
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии
В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:43
2022-08-05T12:43
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
тайвань
сша
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее, комментируя обострение вокруг Тайваня после визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие."Я честно говоря, не знаком с такой идеей, не слышал и не читал на этот счет ничего", - сказал Песков журналистам.
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мексика
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, тайвань, сша, оон
12:43 05.08.2022
 
Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики о всеобщем перемирии

Песков ответил на вопрос об идее президента Мексики Лопеса Обрадора о всеобщем перемирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В Кремле не слышали о предложении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее, комментируя обострение вокруг Тайваня после визита спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил обсудить на площадке ООН всеобщее пятилетнее перемирие.
"Я честно говоря, не знаком с такой идеей, не слышал и не читал на этот счет ничего", - сказал Песков журналистам.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
12:12
Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет
 
В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаТайваньСШАООН
 
 
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