Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет
Президент Мексики Лопес Обрадор обратился с призывом к глобальному перемирию на пять лет
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции обратился к ООН с призывом наладить глобальное перемирие сроком на пять лет, пишет Expancion Politica.
По словам мексиканского лидера, мир нуждается в прекращении как конфликтных ситуаций, так и провокаций, в том числе экономического характера.
"Мир в состоянии договориться между всеми народами, странами о перемирии, по крайней мере на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, затрагивающему народы, о перемирии, чтобы остановить войны, конфронтацию, провокации, оставить все как есть, остановить конфронтацию, особенно конфликт России и Украины", — заявил он.
Лопес Обрадор подчеркнул, что мир находится в тяжелом положении из-за экономического и социального кризиса, который подстегнула пандемия коронавируса.
"У всех у нас проблемы из-за отсутствия экономического роста, бедности становится все больше, идет глобальная инфляция. Что мы должны сделать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству наций и народов для развития, а не провокаций, не конфликтов, мы не хотим гегемонии в мире. Не слишком сложно попросить США, Россию, Китай принять это предложение, и его можно было бы поднять в ООН", — заметил президент.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, затем ежедневно по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Однако затем глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказалась от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Украина представила свой проект соглашения с Россией, значительно отличавшийся от стамбульских положений относительно Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений.