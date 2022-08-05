https://ria.ru/20220805/peremirie-1807458113.html

Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет

Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет - РИА Новости, 05.08.2022

Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции обратился к ООН с призывом наладить глобальное перемирие сроком на пять лет, пишет... РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T12:12

2022-08-05T12:12

2022-08-05T12:12

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции обратился к ООН с призывом наладить глобальное перемирие сроком на пять лет, пишет Expancion Politica.По словам мексиканского лидера, мир нуждается в прекращении как конфликтных ситуаций, так и провокаций, в том числе экономического характера."Мир в состоянии договориться между всеми народами, странами о перемирии, по крайней мере на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, затрагивающему народы, о перемирии, чтобы остановить войны, конфронтацию, провокации, оставить все как есть, остановить конфронтацию, особенно конфликт России и Украины", — заявил он.Лопес Обрадор подчеркнул, что мир находится в тяжелом положении из-за экономического и социального кризиса, который подстегнула пандемия коронавируса. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, затем ежедневно по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Однако затем глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказалась от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Украина представила свой проект соглашения с Россией, значительно отличавшийся от стамбульских положений относительно Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений.

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https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир мединский, сергей лавров, москва, украина, россия