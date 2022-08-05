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Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет - РИА Новости, 05.08.2022
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Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет
Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет - РИА Новости, 05.08.2022
Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции обратился к ООН с призывом наладить глобальное перемирие сроком на пять лет, пишет... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T12:12
2022-08-05T12:12
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир мединский
сергей лавров
москва
украина
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции обратился к ООН с призывом наладить глобальное перемирие сроком на пять лет, пишет Expancion Politica.По словам мексиканского лидера, мир нуждается в прекращении как конфликтных ситуаций, так и провокаций, в том числе экономического характера."Мир в состоянии договориться между всеми народами, странами о перемирии, по крайней мере на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, затрагивающему народы, о перемирии, чтобы остановить войны, конфронтацию, провокации, оставить все как есть, остановить конфронтацию, особенно конфликт России и Украины", — заявил он.Лопес Обрадор подчеркнул, что мир находится в тяжелом положении из-за экономического и социального кризиса, который подстегнула пандемия коронавируса. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, затем ежедневно по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Однако затем глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказалась от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, Украина представила свой проект соглашения с Россией, значительно отличавшийся от стамбульских положений относительно Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений.
https://ria.ru/20220805/kitay-1807396243.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир мединский, сергей лавров, москва, украина, россия
12:12 05.08.2022
 
Президент Мексики призвал к всеобщему перемирию на пять лет

Президент Мексики Лопес Обрадор обратился с призывом к глобальному перемирию на пять лет

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции обратился к ООН с призывом наладить глобальное перемирие сроком на пять лет, пишет Expancion Politica.
По словам мексиканского лидера, мир нуждается в прекращении как конфликтных ситуаций, так и провокаций, в том числе экономического характера.
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"Мир в состоянии договориться между всеми народами, странами о перемирии, по крайней мере на пять лет, чтобы иметь возможность противостоять кризису, затрагивающему народы, о перемирии, чтобы остановить войны, конфронтацию, провокации, оставить все как есть, остановить конфронтацию, особенно конфликт России и Украины", — заявил он.
Лопес Обрадор подчеркнул, что мир находится в тяжелом положении из-за экономического и социального кризиса, который подстегнула пандемия коронавируса.
"У всех у нас проблемы из-за отсутствия экономического роста, бедности становится все больше, идет глобальная инфляция. Что мы должны сделать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству наций и народов для развития, а не провокаций, не конфликтов, мы не хотим гегемонии в мире. Не слишком сложно попросить США, Россию, Китай принять это предложение, и его можно было бы поднять в ООН", — заметил президент.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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