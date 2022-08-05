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В Пентагоне призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны - РИА Новости, 05.08.2022
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В Пентагоне призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны
В Пентагоне призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны - РИА Новости, 05.08.2022
В Пентагоне призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны
США по-прежнему уверены, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана и призывают ядерные державы принять меры по сокращению рисков,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T22:57
2022-08-05T22:57
в мире
джо байден
сша
россия
оон
министерство обороны сша
магатэ
владимир путин
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ООН, 5 авг - РИА Новости. США по-прежнему уверены, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана и призывают ядерные державы принять меры по сокращению рисков, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.По мнению замглавы Пентагона, Россия и Китай "значительно укрепляют" свой ядерный потенциал, включая системы доставку ядерного оружия, а это, как он считает, представляет риск стабильности в мире. "Программа ядерной модернизации США не является расширением американского ядерного потенциала и не нарушает СНВ-3", - добавил он. Кол признал, что США не могут в одиночку справиться с существующими в мире ядерными угрозами.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что предложений от США в этом контексте так и не поступило.По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".В распространенном в конце июля приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям конференции ДНЯО отмечается, что РФ последовательно следует букве и духу ДНЯО, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. По его словам, Россия придает большое значение системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму ДНЯО, Москва рассчитывает, что конференция по ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам, внесёт вклад в упрочение режима нераспространения.
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в мире, джо байден, сша, россия, оон, министерство обороны сша, магатэ, владимир путин, сергей лавров, китай
22:57 05.08.2022
 
В Пентагоне призвали принять меры по сокращению рисков ядерной войны

В Пентагоне заявили, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана

© flickr.com/mindfriezeЗдание Пентагона в США
Здание Пентагона в США
© flickr.com/mindfrieze
Здание Пентагона в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 авг - РИА Новости. США по-прежнему уверены, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть развязана и призывают ядерные державы принять меры по сокращению рисков, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"США уверены и подтверждают, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. Мы призываем все ядерные державы присоединиться к общим усилиям по сокращению ее рисков", - заявил заместитель министра обороны США в ходе выступления в ООН.
По мнению замглавы Пентагона, Россия и Китай "значительно укрепляют" свой ядерный потенциал, включая системы доставку ядерного оружия, а это, как он считает, представляет риск стабильности в мире. "Программа ядерной модернизации США не является расширением американского ядерного потенциала и не нарушает СНВ-3", - добавил он. Кол признал, что США не могут в одиночку справиться с существующими в мире ядерными угрозами.
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что предложений от США в этом контексте так и не поступило.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 23:56
В МИД предупредили, что в ядерной войне не может быть победителей
По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что США и их союзники, развязав гибридное противостояние с Россией из-за Украины, опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Москву "абсолютно неприемлемы".
В распространенном в конце июля приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям конференции ДНЯО отмечается, что РФ последовательно следует букве и духу ДНЯО, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. По его словам, Россия придает большое значение системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму ДНЯО, Москва рассчитывает, что конференция по ДНЯО подтвердит готовность всех участников следовать обязательствам, внесёт вклад в упрочение режима нераспространения.
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В миреДжо БайденСШАРоссияООНМинистерство обороны СШАМАГАТЭВладимир ПутинСергей ЛавровКитай
 
 
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